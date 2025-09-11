Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne.

Da giorni si rincorrono voci su una presunta crisi, e ora un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, sembra confermare i sospetti: “Si sono ufficialmente lasciati. Lui ha lasciato lei”.

La conferma (quasi) ufficiale

A rafforzare il rumor è arrivata anche la voce di Amedeo Venza, altro volto noto del gossip televisivo: “Gianmarco e Cristina si sono lasciati, e al momento stanno aspettando per fare il comunicato. Sono stati anche contattati dal programma e dovrebbero raccontare lì il dramma”.

Un’indiscrezione che, se confermata, metterebbe fine a settimane di speculazioni e di indizi social sempre più evidenti.

Le ipotesi sulle cause

Secondo quanto riportato da diversi siti di cronaca rosa, dietro la rottura potrebbero esserci motivi legati alla famiglia e agli amici di Gianmarco, che non avrebbero visto di buon occhio la relazione con Cristina. Una frattura difficile da ricomporre, almeno stando alle voci vicine alla coppia.

Lo scetticismo del pubblico

Fin dal giorno della scelta, una parte dei fan di Uomini e Donne aveva espresso dubbi sulla solidità della relazione tra i due. In molti avevano previsto che sarebbe durata poco, e ora le indiscrezioni sembrano dare ragione agli scettici.