Dopo la fine del suo matrimonio con Francesca Tocca, si torna a parlare della vita sentimentale di Raimondo Todaro. Negli ultimi giorni, infatti, è emersa un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del web: il ballerino avrebbe iniziato a frequentare un volto noto di Uomini e Donne.

La fine del matrimonio con Francesca Tocca

Alcuni mesi fa, dopo settimane di voci su una possibile crisi, è arrivata la conferma ufficiale: Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono detti addio. Nonostante la separazione, i due mantengono un ottimo rapporto, come raccontato dalla ballerina durante un’intervista a Verissimo: “Abbiamo dato tutto noi stessi per cercare di salvare il matrimonio, per il nostro bene, della bambina e anche dei nostri genitori. Ma ci siamo resi conto che ci stavamo facendo del male. Con lui c’è un bene che va oltre. Riconoscere che momentaneamente è meglio lasciare andare è un grande amore. L’abbiamo fatto reciprocamente. Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”.

Parole mature e cariche di affetto, che testimoniano il legame profondo che ancora unisce i due, seppur in forme diverse rispetto al passato.

Chi è la presunta nuova fiamma?

A far tornare Raimondo Todaro al centro del gossip è stata un’indiscrezione lanciata dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano. Secondo quanto riportato da una sua follower, il ballerino starebbe frequentando Gaia Gigli, ex corteggiatrice e scelta di Daniele Paudice nel dating show di Canale 5. Come molti ricorderanno, la relazione tra Gaia e Daniele è durata solo pochi mesi. Dopo la rottura, la giovane ha proseguito per la sua strada… che ora sembrerebbe incrociarsi con quella di Todaro.

I segnali social che fanno parlare

A rafforzare le voci, ci sarebbero diverse interazioni social tra Raimondo e Gaia, notate da utenti e fan con l’occhio attento. Commenti, like e piccole attenzioni pubbliche hanno alimentato i sospetti di un flirt in corso. Tuttavia, nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente la frequentazione. Per questo motivo, è bene prendere la notizia con la dovuta cautela.