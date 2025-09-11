Ieri sera, durante una nuova puntata di CasaLollo, format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni, è andata in scena una piccola discussione tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero.

Il conduttore ha chiesto ai due se ci fossero progetti di coppia in vista. A quel punto, Chiofalo ha parlato di un possibile matrimonio in futuro, lasciando intendere che l’idea non gli dispiacerebbe. Tuttavia, la risposta di Manuela è stata netta: “Non serve sposarsi per dimostrare che un amore è vero. Si può essere felici e innamorati lo stesso”.

Una posizione che non ha trovato d’accordo il fidanzato, tanto che tra i due si è accesa una piccola lite. Francesco ha commentato con ironia: “Guarda che faccia che hai! Dai, non fare così”, mentre Manuela ha replicato infastidita con un secco “Che pa**e!”.

Tra risate e leggerezza, la coppia resta unita

Nonostante il piccolo battibecco, la puntata è proseguita in un clima disteso. Chiofalo, con la sua consueta ironia, ha raccontato alcuni episodi divertenti di vita quotidiana, regalando momenti di leggerezza al pubblico. Manuela, dal canto suo, ha confermato che la relazione procede bene e che i due sono sereni.

Francesco Chiofalo si candida per Grande Fratello Vip

Durante la diretta non è mancato anche un accenno al futuro televisivo di Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti dichiarato di essere disponibile a partecipare a Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, candidandosi apertamente per una possibile esperienza nella Casa più spiata d’Italia.