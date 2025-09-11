Da sabato 20 settembre, Ciao maschio, il talk show tutto al maschile diretto e condotto da Nunzia De Girolamo, cambia radicalmente fascia oraria. Dopo essere stato un appuntamento fisso nella seconda serata del sabato di Rai1, il programma si sposta nel sabato pomeriggio, andando a sostituire Sabato in diretta.

Una sfida al “bulldozer” Verissimo

La direzione intrattenimento day time di Rai1 ha deciso di puntare su un format consolidato per contrastare il successo di Verissimo, il programma di punta di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Con un budget generoso e ospiti di spicco, Verissimo domina il sabato pomeriggio e ora Rai1 risponde con una versione rinnovata di Ciao maschio, pensata per conquistare il pubblico femminile del weekend.

Orario e collocazione in palinsesto

La nuova edizione di Ciao maschio andrà in onda dalle 17:05 alle 18:35, nello spazio solitamente occupato da Vita in diretta, prima di lasciare il testimone ai popolari quiz Reazione a catena e L’Eredità. Questo cambio di orario rappresenta un tentativo della Rai di consolidare la propria offerta pomeridiana con un programma fresco e diretto.

Novità nel cast: Edoardo Tavassi inviato speciale

Come rivelato da Hit su Affari Italiani, Una delle novità più interessanti riguarda il cast fisso. Nunzia De Girolamo ha infatti ingaggiato Edoardo Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello, nel ruolo di inviato speciale. Tavassi sarà impegnato a girare l’Italia raccogliendo le opinioni del pubblico su temi caldi, con un tono irriverente e spontaneo, simile a quello che utilizza sui suoi canali social. Questo elemento promette di portare freschezza e dinamismo alla trasmissione.

Uno studio rinnovato per il day time

Per adattarsi al nuovo orario, Ciao maschio si presenta con uno studio completamente rinnovato: più luminoso, più colorato e più adatto al clima del pomeriggio televisivo. La grafica e l’allestimento sono stati pensati per creare un ambiente accogliente e vivace, in linea con il target del pubblico.

Appuntamento al sabato pomeriggio su Rai1

La prima puntata della nuova edizione di Ciao maschio andrà in onda sabato 20 settembre alle ore 17:05 su Rai1. Sono previste 35 puntate che tenteranno di consolidare la presenza del programma nella fascia pomeridiana del weekend, offrendo un’alternativa interessante e di qualità al pubblico di Rai1.