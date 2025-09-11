Le nuove puntate di "Tu Si Que Vales" stanno prendendo forma in questi giorni a Roma, con le registrazioni che anticipano la messa in onda prevista per fine mese. Lo show del sabato sera di Canale 5, capitanato da Maria De Filippi, si prepara a sfidare uno dei programmi più longevi della TV italiana: il ventennale di "Ballando con le Stelle". In una stagione televisiva che si preannuncia agguerrita, con Barbara d’Urso pronta a rientrare nel gioco, ogni dettaglio può fare la differenza.

Lip-sync fra giudici e ospiti: la novità della stagione

Per alzare l’asticella dello spettacolo, Maria De Filippi ha deciso di rilanciare una formula introdotta lo scorso anno: le sfide fra giudici a colpi di lip-sync. Stavolta, però, i giudici non si sfideranno tra loro, ma si esibiranno in coppia con ospiti vip di primo piano, pronti a mettersi in gioco tra travestimenti, playback e tanto divertimento.

Gli ospiti della prima puntata

Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, nella prima puntata vedremo sul palco:

Massimo Ghini

Gigi Marzullo

Marco Bocci

Diana Del Bufalo

Silvia Toffanin

Tra le esibizioni già registrate, spiccano:

Sabrina Ferilli con Massimo Ghini sulle note di "Let's Get Loud" di Jennifer Lopez , che hanno conquistato il terzo posto .

con sulle note di di , che hanno conquistato il . Rudy Zerbi , travestito con parrucca bionda e codino , ha duettato con Diana Del Bufalo in "Vattene Amore" di Amedeo Minghi e Mietta , portando a casa la vittoria .

, travestito con , ha duettato con in di , portando a casa la . Paolo Bonolis e Gigi Marzullo hanno scelto "Ma la notte no" di Renzo Arbore , classificandosi quarti .

e hanno scelto di , classificandosi . Luciana Littizzetto e Marco Bocci con "Dove si balla" di Dargen D’Amico sono arrivati secondi, stessa posizione per Maria De Filippi e Silvia Toffanin con "Anima mia" dei Cugini di Campagna.

Seconda puntata: Federica Pellegrini, Lillo, e altri volti noti

Nel secondo appuntamento, protagonisti delle sfide saranno:

Federica Pellegrini

Costanza Calabrese

Laura Chiatti

Lillo (del duo Lillo & Greg )

(del duo ) Pio & Amedeo

Le performance in programma includono:

Sabrina Ferilli e Costanza Calabrese con una versione intensa di "Brividi" .

e con una versione intensa di . Paolo Bonolis e Lillo che hanno reinterpretato i classici di Elvis Presley in una performance ironica.

e che hanno reinterpretato i classici di in una performance ironica. Luciana Littizzetto con Federica Pellegrini , che hanno portato sul palco un numero ispirato a Moulin Rouge .

con , che hanno portato sul palco un numero ispirato a . Rudy Zerbi e Laura Chiatti con "Sinceramente" di Annalisa .

e con di . Maria De Filippi insieme a Pio & Amedeo in "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

Diletta Leotta ospite nella terza puntata

Un’altra grande sorpresa è prevista per la terza puntata: sarà presente Diletta Leotta, come anticipato dal giornalista Giuseppe Candela. Inizialmente corteggiata da Milly Carlucci per un’apparizione a "Ballando con le Stelle" come ballerina per una notte, la conduttrice ha declinato l'invito per partecipare invece a "Tu Si Que Vales", dove duetterà con Rudy Zerbi.