Le nuove puntate di "Tu Si Que Vales" stanno prendendo forma in questi giorni a Roma, con le registrazioni che anticipano la messa in onda prevista per fine mese. Lo show del sabato sera di Canale 5, capitanato da Maria De Filippi, si prepara a sfidare uno dei programmi più longevi della TV italiana: il ventennale di "Ballando con le Stelle". In una stagione televisiva che si preannuncia agguerrita, con Barbara d’Urso pronta a rientrare nel gioco, ogni dettaglio può fare la differenza.
Lip-sync fra giudici e ospiti: la novità della stagione
Per alzare l’asticella dello spettacolo, Maria De Filippi ha deciso di rilanciare una formula introdotta lo scorso anno: le sfide fra giudici a colpi di lip-sync. Stavolta, però, i giudici non si sfideranno tra loro, ma si esibiranno in coppia con ospiti vip di primo piano, pronti a mettersi in gioco tra travestimenti, playback e tanto divertimento.
Gli ospiti della prima puntata
Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, nella prima puntata vedremo sul palco:
- Massimo Ghini
- Gigi Marzullo
- Marco Bocci
- Diana Del Bufalo
- Silvia Toffanin
Tra le esibizioni già registrate, spiccano:
- Sabrina Ferilli con Massimo Ghini sulle note di "Let's Get Loud" di Jennifer Lopez, che hanno conquistato il terzo posto.
- Rudy Zerbi, travestito con parrucca bionda e codino, ha duettato con Diana Del Bufalo in "Vattene Amore" di Amedeo Minghi e Mietta, portando a casa la vittoria.
- Paolo Bonolis e Gigi Marzullo hanno scelto "Ma la notte no" di Renzo Arbore, classificandosi quarti.
- Luciana Littizzetto e Marco Bocci con "Dove si balla" di Dargen D’Amico sono arrivati secondi, stessa posizione per Maria De Filippi e Silvia Toffanin con "Anima mia" dei Cugini di Campagna.
Seconda puntata: Federica Pellegrini, Lillo, e altri volti noti
Nel secondo appuntamento, protagonisti delle sfide saranno:
- Federica Pellegrini
- Costanza Calabrese
- Laura Chiatti
- Lillo (del duo Lillo & Greg)
- Pio & Amedeo
Le performance in programma includono:
- Sabrina Ferilli e Costanza Calabrese con una versione intensa di "Brividi".
- Paolo Bonolis e Lillo che hanno reinterpretato i classici di Elvis Presley in una performance ironica.
- Luciana Littizzetto con Federica Pellegrini, che hanno portato sul palco un numero ispirato a Moulin Rouge.
- Rudy Zerbi e Laura Chiatti con "Sinceramente" di Annalisa.
- Maria De Filippi insieme a Pio & Amedeo in "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.
Diletta Leotta ospite nella terza puntata
Un’altra grande sorpresa è prevista per la terza puntata: sarà presente Diletta Leotta, come anticipato dal giornalista Giuseppe Candela. Inizialmente corteggiata da Milly Carlucci per un’apparizione a "Ballando con le Stelle" come ballerina per una notte, la conduttrice ha declinato l'invito per partecipare invece a "Tu Si Que Vales", dove duetterà con Rudy Zerbi.