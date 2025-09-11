A cura di Annalisa Accardo

Le nuove puntate di "Tu Si Que Vales" stanno prendendo forma in questi giorni a Roma, con le registrazioni che anticipano la messa in onda prevista per fine mese. Lo show del sabato sera di Canale 5, capitanato da Maria De Filippi, si prepara a sfidare uno dei programmi più longevi della TV italiana: il ventennale di "Ballando con le Stelle". In una stagione televisiva che si preannuncia agguerrita, con Barbara d’Urso pronta a rientrare nel gioco, ogni dettaglio può fare la differenza.

Lip-sync fra giudici e ospiti: la novità della stagione

Per alzare l’asticella dello spettacolo, Maria De Filippi ha deciso di rilanciare una formula introdotta lo scorso anno: le sfide fra giudici a colpi di lip-sync. Stavolta, però, i giudici non si sfideranno tra loro, ma si esibiranno in coppia con ospiti vip di primo piano, pronti a mettersi in gioco tra travestimenti, playback e tanto divertimento.

Gli ospiti della prima puntata

Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV, nella prima puntata vedremo sul palco:

  • Massimo Ghini
  • Gigi Marzullo
  • Marco Bocci
  • Diana Del Bufalo
  • Silvia Toffanin

Tra le esibizioni già registrate, spiccano:

  • Sabrina Ferilli con Massimo Ghini sulle note di "Let's Get Loud" di Jennifer Lopez, che hanno conquistato il terzo posto.
  • Rudy Zerbi, travestito con parrucca bionda e codino, ha duettato con Diana Del Bufalo in "Vattene Amore" di Amedeo Minghi e Mietta, portando a casa la vittoria.
  • Paolo Bonolis e Gigi Marzullo hanno scelto "Ma la notte no" di Renzo Arbore, classificandosi quarti.
  • Luciana Littizzetto e Marco Bocci con "Dove si balla" di Dargen D’Amico sono arrivati secondi, stessa posizione per Maria De Filippi e Silvia Toffanin con "Anima mia" dei Cugini di Campagna.

Seconda puntata: Federica Pellegrini, Lillo, e altri volti noti

Nel secondo appuntamento, protagonisti delle sfide saranno:

  • Federica Pellegrini
  • Costanza Calabrese
  • Laura Chiatti
  • Lillo (del duo Lillo & Greg)
  • Pio & Amedeo

Le performance in programma includono:

  • Sabrina Ferilli e Costanza Calabrese con una versione intensa di "Brividi".
  • Paolo Bonolis e Lillo che hanno reinterpretato i classici di Elvis Presley in una performance ironica.
  • Luciana Littizzetto con Federica Pellegrini, che hanno portato sul palco un numero ispirato a Moulin Rouge.
  • Rudy Zerbi e Laura Chiatti con "Sinceramente" di Annalisa.
  • Maria De Filippi insieme a Pio & Amedeo in "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri.

Diletta Leotta ospite nella terza puntata

Un’altra grande sorpresa è prevista per la terza puntata: sarà presente Diletta Leotta, come anticipato dal giornalista Giuseppe Candela. Inizialmente corteggiata da Milly Carlucci per un’apparizione a "Ballando con le Stelle" come ballerina per una notte, la conduttrice ha declinato l'invito per partecipare invece a "Tu Si Que Vales", dove duetterà con Rudy Zerbi.

 