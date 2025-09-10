Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza ufficiale di Amici 25, la nuova edizione dello storico talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I fan del programma sono in fermento, curiosi di scoprire chi formerà la nuova classe di cantanti e ballerini che animerà il pomeridiano nei prossimi mesi.

Data di messa in onda e registrazione

Come annunciato di recente da Mediaset, la partenza di Amici 25 è stata anticipata di una settimana rispetto al previsto. La prima puntata andrà in onda domenica 21 settembre 2025, nel pomeriggio su Canale 5. Durante questa puntata, verranno presentati al pubblico i nuovi allievi che avranno ottenuto la tanto ambita maglia e il banco nella scuola.

Ma la vera notizia che ha attirato l’attenzione nelle ultime ore riguarda la registrazione della prima puntata: secondo quanto riportato da fonti affidabili, le riprese si svolgeranno giovedì 18 settembre 2025. Questo significa che, già a partire da quel giorno, potrebbero iniziare a circolare anticipazioni su chi entrerà ufficialmente nella scuola.

Professori confermati: ritorni e novità

Anche il cast dei professori è stato definito e presenta un mix di volti storici e ritorni graditi. Per la categoria canto, torneranno dietro la cattedra:

Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini

Anna Pettinelli

Per quanto riguarda la danza, invece, confermati:

Alessandra Celentano

Emanuel Lo

Con una novità importante: il ritorno di Veronica Peparini, amatissima coreografa che torna ad Amici dopo qualche anno di assenza, riportando entusiasmo tra i fan del programma.

Casting ancora in corso

Come da tradizione, i casting per entrare nella scuola non si sono mai fermati durante l’estate e continueranno anche dopo l’inizio del programma. Questo perché durante l’anno scolastico potrebbero esserci nuovi ingressi, sfide e sostituzioni, elemento che rende il format dinamico e sempre imprevedibile.

L’attesa per l’inizio di Amici 25 è quasi finita: tra pochi giorni conosceremo i nuovi protagonisti che si sfideranno a colpi di canto e danza, cercando di conquistare pubblico e professori per arrivare al tanto sognato Serale. L’appuntamento è quindi per giovedì 18 settembre con la registrazione, e per domenica 21 settembre con la messa in onda su Canale 5.