Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: tra 20 giorni Veronica Peparini e Andreas Muller si sposeranno. La celebre coppia, nata tra i banchi del talent Amici, ha condiviso sui social un video in cui aggiorna i fan sui preparativi, passeggiando insieme alle loro gemelline, Penelope e Ginevra, nate a marzo 2024.

Cerimonia pronta, mancano solo i dettagli finali

“Gli ospiti arrivano e sappiamo già cosa accade. Per la cerimonia è tutto pronto”, annuncia Muller nel video, mentre chiede a Peparini di raccontare qualcosa sulla selezione musicale per l’evento. La coreografa conferma: “Abbiamo scelto le canzoni che ci rappresentano di più negli anni”.

A spiegare meglio ci pensa ancora una volta Andreas: “Sono brani legati al nostro percorso, anche quando tu eri la maestra e io l’allievo”, svelando due titoli simbolici: Another Love di Tom Odell e Kissing You di Des’ree.

Musica, amici e tanta emozione

La musica sarà un elemento centrale del matrimonio. Alcuni amici della coppia canteranno durante la cerimonia, già pronta per essere celebrata da un caro amico con rito civile. “Qualche nostro amico canterà”, anticipa Muller, promettendo anche momenti di festa e ballo con la futura moglie.

Ultimi preparativi in corso

Nonostante tutto sembri ormai definito, resta ancora qualcosa da sistemare: “Ci mancano i segnaposto, i menu e i segnatavoli”, spiegano entrambi, mostrando come anche le coppie celebri affrontino gli stessi piccoli dettagli delle nozze comuni.

Scherzi sul meteo e una promessa speciale

Con l’ironia che li contraddistingue, Andreas scherza sull’eventualità della pioggia: “Se quel giorno piove, io non ci sono. Veronica festeggerà con tutti gli invitati, vestita da sposa, bellissima, io aspetto a casa”. La risposta di Veronica è pronta e affettuosa: “Io non faccio la festa da sola”.