La storia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, nata dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, è già arrivata al capolinea. Dopo aver ufficializzato la loro relazione a maggio, durante una puntata de La Volta Buon, i due ex gieffini si sono detti addio.

Durante quella stessa trasmissione, Iago Garcia aveva anche incontrato il cognato di Amanda, Al Bano Carrisi, che con tono affettuoso e protettivo aveva detto all’attore spagnolo: “Tratta bene mia cognata, poi vengo a trovarti in Spagna”.

Una relazione breve ma intensa

Purtroppo, come ha raccontato Amanda ieri in una nuova ospitata a La Volta Buona, la loro frequentazione non ha retto alla prova del tempo e della distanza. Con ironia e un pizzico di amarezza, Amanda ha detto: “Mi avete invitata oggi che parlate di matrimoni e fidanzamenti, ma avete sbagliato giorno. Il tema è ‘le regole dell’amore’? Allora io sono stata rimandata a settembre”.

La fine della relazione, secondo quanto raccontato da Amanda Lecciso, è stata causata principalmente dalla distanza geografica – Iago vive e lavora in Spagna – ma anche da una visione idealizzata del rapporto: “Pensavamo che la distanza non sarebbe stata un problema. È stato un po’ più complicato di così. A un certo punto ci si guarda negli occhi e si capisce che non va”.

Una storia nata in un contesto particolare

La sorella minore di Loredana Lecciso ha anche spiegato come l’ambiente del reality show possa aver influito sulla percezione della relazione: “Ci sono storie che nascono in contesti particolari, e la nostra è nata in un reality. Uscendo c’era una grande voglia di viversi e frequentarsi. Forse è stata interpretata come qualcosa in più rispetto a quello che era davvero”.

La decisione di lasciarsi e rimanere amici

Senza drammi, Amanda ha sottolineato come la decisione sia stata presa di comune accordo: “Chi ha lasciato? Sarò sincera, è stata una decisione presa insieme. Abbiamo capito che forse avevamo idealizzato quello che c’era davvero. L’amore che credevamo forse era una bella amicizia”.

Nonostante la rottura, tra Amanda e Iago non c’è rancore, anzi: “Ci sentiamo ancora, l’ultima volta è stato ieri. Continuiamo a parlare regolarmente come due cari amici. Io gli voglio bene e anche lui a me”.

Un addio sereno, senza rimpianti

Amanda ha concluso il suo intervento mostrando grande maturità emotiva: “Se ho sofferto? Il dispiacere c’è, ma non l’ho vissuta come un fallimento. Siamo davvero sereni. Mi dispiace perché c’abbiamo creduto, ma non siamo delusi o arrabbiati”.