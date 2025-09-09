L’estate è stata dominata dalla notizia della separazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, una coppia che fino a poco tempo fa sembrava solida e affiatata. Tutto è stato scosso dalla pubblicazione, ad opera di Fabrizio Corona, di alcuni audio compromettenti in cui l’attore si sarebbe rapportato con la giovane Martina Ceretti.

Dalla cronaca rosa a un episodio di estorsione

Quello che all’inizio sembrava un semplice gossip ha preso una piega molto più seria: da quanto è emerso, Raoul Bova sarebbe stato vittima di una vera e propria estorsione, basata su ricatti e registrazioni rubate. I diretti interessati hanno scelto sin da subito di non rilasciare dichiarazioni ufficiali, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda.

Le parole di Rocío Muñoz Morales alla Mostra del Cinema di Venezia

Recentemente, Rocío Muñoz Morales è stata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ritirato il premio Filming Venice Award. Durante la conferenza stampa, l’attrice ha dichiarato: “Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede? Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io. Il teatro per me è fonte di nutrimento, mi ha fatto scoprire due donne meravigliose che questo anno ho interpretato sul palcoscenico e che mi hanno arricchito tantissimo e ho imparato da loro, sono diventata più coraggiosa grazie a queste donne che ho raccontato quindi amo il teatro, continuerò a farlo e non posso farne a meno”.

Raoul Bova rompe il silenzio: la dichiarazione a Tv Sorrisi e Canzoni

Secondo quanto riportato da Dagospia, Raoul Bova sarà ospite nella nuova edizione di Verissimo per un’intervista con Silvia Toffanin. Nell’attesa, l’attore ha già concesso una breve dichiarazione a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sto cercando di affrontare la situazione come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, e a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani. Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore, come potrà immaginare, e questo lo trovo imperdonabile. Comunque ora sto bene, ringrazio Sorrisi e il direttore per la solidarietà e la delicatezza con la quale avete difeso la sacrosanta privacy. Lo apprezzo molto”.

I nuovi progetti televisivi di Raoul Bova

Nonostante il difficile momento personale, Raoul Bova è impegnato nella promozione di nuovi progetti televisivi importanti. Tra questi, la nuova stagione di Don Matteo per la Rai e quella di Buongiorno Mamma per Mediaset. Proprio su quest’ultimo ha anticipato: “Guido, come sempre, si ritroverà a gestire la sua vita complicata e, soprattutto, la crescita dei suoi figli, che hanno età differenti e quindi richieste e problemi diversi. Guido diventa per loro ancora di più un punto di riferimento. Quando un genitore rimane solo, spesso antepone le esigenze dei figli alle proprie”.