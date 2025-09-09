Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web (clicca QUI per leggerla): Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma per la prima volta. La cantante salentina avrebbe dato alla luce la sua primogenita, Penelope Maria, domenica 7 settembre a Roma.

Una gravidanza vissuta tra musica e affetto

Durante tutti i mesi della gravidanza, la cantante sarebbe stata circondata dall’affetto dei suoi fan. Nonostante il pancione, Alessandra Amoroso non ha rinunciato alla musica: quest’estate ha portato in tour il suo “Fino a qui Summer Tour”, girando l’Italia tra concerti e balli, con la sua energia di sempre.

Accanto a lei, il compagno Valerio Pastore, con cui sarebbe prossima anche al matrimonio. La coppia, secondo i rumor, avrebbe scelto di vivere questo momento in totale riservatezza, lontano dai riflettori.

Il rumor parte da Deianira Marzano

La notizia è stata lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei suoi follower. A ruota, la voce è stata ripresa da molte testate nazionali, tra cui TGCOM24, Libero, FanPage, Repubblica, e persino RTL 102.5, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma in gran segreto. Secondo le indiscrezioni lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la cantante avrebbe partorito domenica 7 settembre a Roma la sua prima bambina, Penelope Maria, avuta dal compagno Valerio Pastore. Per ora, però, non è arrivata nessuna conferma ufficiale e i profili social della cantante restano in silenzio”.

La reazione di Giulia De Lellis

Tra i tanti commenti sotto il post, ha attirato l’attenzione quello di Giulia De Lellis, anche lei incinta del rapper Tony Effe e ormai prossima al parto. L’influencer ha criticato duramente la diffusione di una notizia così personale senza il consenso della diretta interessata: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che p**e oh”.

Silenzio dai social

Al momento, Alessandra Amoroso non ha rilasciato dichiarazioni e i suoi canali social ufficiali restano fermi. Nessun post, nessuna conferma o smentita. Il silenzio della cantante alimenta ulteriormente la curiosità dei fan e del pubblico, ma per ora non resta che attendere una sua eventuale comunicazione ufficiale.

Nel frattempo, resta il dubbio: è davvero nata la piccola Penelope Maria? Se sì, sarà Alessandra a decidere quando e come condividere questa gioia con il mondo.