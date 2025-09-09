Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. Da giorni si rincorrono le voci su una presunta rottura, e ora un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, nota esperta di gossip, sembra confermare ciò che in molti sospettavano.

La soffiata: "Lui ha lasciato lei"

Secondo quanto riportato dalla Marzano attraverso le sue Instagram Stories, una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato che “si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei”.

Una rivelazione che, se confermata, metterebbe fine a settimane di speculazioni. Da tempo, infatti, si parlava di una crisi tra i due, e i segnali social non lasciavano presagire nulla di buono.

Indizi social e un matrimonio in solitaria

Uno degli episodi che ha alimentato ulteriormente i sospetti riguarda il weekend appena trascorso, durante il quale Gianmarco ha partecipato da solo ad un matrimonio. Nessuna traccia di Cristina, che invece si è mostrata sui social in compagnia di alcune amiche, apparentemente serena ma lontana dall’ex tronista.

Per molti fan, questa distanza pubblica è stata una conferma indiretta della rottura: se fosse stato solo un momento di crisi, probabilmente i due avrebbero cercato di smentire le voci o di mostrarsi insieme per mettere a tacere i rumors. Invece, al momento tutto tace.

Lo scetticismo dei fan di Uomini e Donne

Sin dal giorno della scelta, una parte del pubblico di Uomini e Donne aveva espresso scetticismo sulla nuova coppia. In tanti avevano ipotizzato che la relazione tra Gianmarco e Cristina fosse destinata a concludersi in breve tempo. Se la rottura venisse confermata, queste previsioni si rivelerebbero esatte.

Nonostante le voci sempre più insistenti, i due diretti interessati continuano a non esporsi: nessun post, nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna smentita. Solo un silenzio assordante che fa pensare a una crisi ormai conclamata, se non addirittura ad una rottura definitiva.