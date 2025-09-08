Dopo settimane di indiscrezioni e attesa crescente, è finalmente arrivata la conferma ufficiale: il Grande Fratello 2025 sta per tornare. Il reality più longevo della televisione italiana è pronto a riaprire le porte della Casa più spiata d’Italia, in un’edizione che promette grandi novità, emozioni forti e un ritorno alle origini del format.

Quando inizia il Grande Fratello 2025

A confermare la data è stata direttamente la nuova conduttrice, Simona Ventura, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. La prima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5.

L’edizione in arrivo è particolarmente significativa: il programma festeggia infatti 25 anni dalla prima messa in onda, e per l’occasione si punterà su storie vere, autenticità e un cast composto esclusivamente da concorrenti non famosi (GF NIP).

“Sarà un GF delle storie di vita, di resilienza, che hanno qualcosa da dire”, ha dichiarato Simona Ventura.

Quanti concorrenti entreranno nella Casa

Anche sul numero dei partecipanti iniziano ad arrivare conferme: secondo le parole della conduttrice, sono stati scelti oltre 15 concorrenti, anche se le ultime indiscrezioni parlano di un cast iniziale tra i 10 e i 12 partecipanti. Non è escluso, tuttavia, che alcuni concorrenti possano entrare in corso d’opera, come già accaduto nelle passate edizioni.

Una nuova sfida per Simona Ventura

Per la prima volta alla guida del reality, Simona Ventura ha raccontato le sue emozioni e aspettative: “Ho l’ansia di fare bene, per tutto l’affetto che sento attorno a me, quando incontro le persone in farmacia o al supermercato. Perché a me piace andare in giro per capire i gusti della gente”.

Parole che sottolineano l’approccio empatico e popolare che la conduttrice vuole portare nella Casa più famosa d’Italia.

Novità nel regolamento

Stando alle anticipazioni, questa edizione sarà caratterizzata anche da un regolamento più rigido, con una particolare attenzione al comportamento dei concorrenti. Un’altra importante novità riguarda il sistema di voto: il televoto sarà disponibile solo tramite SMS, abbandonando temporaneamente le votazioni via app e web.

Appuntamento su Canale 5

Non resta che attendere il 29 settembre, quando finalmente verrà svelato il nuovo cast del Grande Fratello 2025. Sarà un’edizione diversa, più umana e focalizzata sulle storie dei protagonisti, con l’obiettivo di tornare alle origini e riconquistare il pubblico dopo anni di alti e bassi.