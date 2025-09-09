Nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, la storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli procede a gonfie vele.

Rumor di gravidanza: le indiscrezioni che fanno parlare

Il mese scorso, il magazine Diva e Donna ha dedicato la copertina alla coppia, lanciando un titolo che ha subito catturato l’attenzione: “Dopo un’estate rovente la voce più incredibile: lei aspetta un figlio da Stefano”. Queste voci, inizialmente considerate prive di fondamento, hanno trovato nuovo credito quando il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto di Stefano e Caroline uscire dallo studio di un noto ginecologo romano, lo stesso che ha seguito la gravidanza della sorella di De Martino.

La conferma arriva anche dalla Rai

L’indiscrezione sulla possibile gravidanza di Caroline Tronelli è arrivata fino in Rai, dove, durante la prima puntata de La Volta Buona, la conduttrice Caterina Balivo ha menzionato i rumor che circolano sulla coppia. Nel servizio dedicato, un’autrice ha raccontato l’estate d’amore tra Stefano e la sua compagna, tra baci appassionati e momenti di tenerezza sotto il sole di Sardegna.

“L’estate dell’amore per Stefano De Martino. Lui è uno dei conduttori più amati della tv, lei, Caroline Tronelli, studentessa affascinante. Un legame nato da un’amicizia di lunga data, sbocciato sotto il sole di luglio, è diventato in poche settimane la storia che tutti stanno seguendo. Sardegna, acque cristalline, giornate senza filtri. Stefano e la sua ragazza non si nascondono. Baci appassionati, carezze dolci, sguardi che raccontano più di mille parole. La coppia sceglie la spontaneità, niente dichiarazioni ufficiali, ma la forza di dare una bella relazione alla luce del sole. Ma non è stata solo un’estate da sogno, un video rubato trafugato da una telecamera privata diventa una ferita pubblica. Stefano reagisce con forza, proteggendo la sua fidanzata e il loro legame. È in questi momenti che il sentimento si misura nella capacità di rimanere uniti, anche quando i riflettori diventano troppo invadenti. Adesso però ci sono delle novità. Settembre sta portando nuove sfide, viaggi, distanza, impegni professionali, indiscrezioni sulla presunta gravidanza della giovane, che potrebbe diventare madre. Ma Stefano e il suo nuovo amore sembrano pronti a tutto. Dopo anni di gossip, lui appare sereno, sorridente e innamorato”.