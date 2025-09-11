Tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello, una delle più chiacchierate è sicuramente quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Il loro amore, sbocciato con discrezione all’interno della Casa più spiata d’Italia, sembra essersi rafforzato nel tempo, tanto da portare a importanti decisioni di vita.

Un nuovo inizio a Terni

La modella brasiliana ha deciso di fare un grande passo: trasferirsi a Terni, dove il fidanzato si è stabilito per motivi professionali. Una scelta che dimostra quanto il loro legame sia solido e orientato al futuro.

L’assenza dai social e le critiche dei fan

Nonostante le belle novità, le recenti mosse social hanno sollevato qualche dubbio tra i fan più attenti. L’assenza di contenuti di coppia ha infatti insospettito alcuni follower, al punto che una fan ha commentato: “Con Javier non è felice, a Milano posta mille cose con tutti, con lui scompare. Una relazione solo per i fan”.

La risposta di Helena Prestes

La risposta di Helena non si è fatta attendere, e con tono deciso ha replicato alle insinuazioni: “Sono felice, mi dispiace per te che fai presunzioni inutili e sei qua ancora quando potresti semplicemente smettere di seguirmi e seguire altre persone che ti portano qualche positività invece di fare questi compiti negativi che non servono a niente”.

La modella ha poi proseguito, chiarendo lo stato attuale della sua relazione: “Per chi vuole sapere se sto bene, o se stiamo bene, stiamo bene… sono felice. È un bello cambiamento per noi, e ci vuole anche privacy. Ho tantissime novità, grazie mille. Ricordate che le persone lavorano, vivono, devono sistemare casa e devono anche stare in pace. La vita non è fatta di telefonino. Capisco che siete molto fissate al Grande Fratello, ma questa è la vita reale e c’è tanto da fare, credetemi”.