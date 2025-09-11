Si erano conosciuti in contesti diversi, ma entrambi avevano qualcosa in comune: la voglia di amare davvero. Alex Migliorini e Manuel Pirelli hanno cercato l’amore sotto i riflettori, ma lo hanno trovato lontano dalle telecamere, nella vita vera, quando meno se lo aspettavano.

Manuel Pirelli, nel 2021, ha partecipato al reality di Real Time Love Island, con l’idea di trovare una compagna. Tuttavia, nel 2023 ha fatto coming out pubblicamente, raccontando un nuovo capitolo della sua vita. Alex Migliorini, invece, è stato protagonista del breve ma significativo esperimento del Trono Gay di Uomini e Donne, uscendo dal programma con Alessandro D’Amico. Quella relazione, però, è durata solo pochi mesi.

Il destino, però, aveva altri piani per loro.

La proposta e la promessa

Nell’agosto del 2024, durante una vacanza, Manuel ha fatto la proposta di matrimonio ad Alex, che ha condiviso i romantici scatti su Instagram. Le sue parole hanno emozionato i fan: “Eccoci qui dopo questa vacanza, con queste foto che immortalano un momento speciale. Tu hai stravolto la tua vita per me, ti sei trasferito a Milano, e questo vale tantissimo. Fin da subito il sentimento è stato forte, anche se all’inizio evitavo l’argomento matrimonio per paura, visto il mio passato. Ma perché dovremmo nascondere la nostra felicità? Essere felici non è un crimine. Ti amo follemente e ti voglio sposare”.

Un messaggio sincero, che racconta la forza di un amore nato in modo spontaneo, costruito giorno dopo giorno lontano dai riflettori.

Verso il lieto fine

A distanza di un anno da quella proposta, i due sono pronti a dirsi sì. In una recente intervista rilasciata al magazine Tutto Uomini, Alex Migliorini ha dichiarato: “Presto sposerò il mio fidanzato. Stiamo insieme dal 2023. Già a gennaio di quell’anno il mio precedente matrimonio era giunto al capolinea, e pochi mesi dopo ho conosciuto un’altra persona. Da subito abbiamo capito che era amore vero, e abbiamo fatto insieme passi importanti”.