Dopo mesi di attesa e tante emozioni, Helena Prestes e Javier Martínez hanno ufficialmente iniziato la loro convivenza nella nuova casa a Terni, in Umbria. Un passo importante che segna l’inizio di una nuova avventura per la coppia.

La decisione della convivenza

A fine luglio 2025, la notizia è diventata ufficiale: il pallavolista Javier Martínez vestirà la maglia della Terni Volley Academy in Serie A3 per la prossima stagione. Questa offerta lavorativa ha dato il via al grande progetto di convivenza con Helena Prestes, desiderata da tempo e ora realtà.

Il debutto di Javier in campo è previsto per il 18 agosto, ma sarà affiancato da Helena, che si è trasferita a Terni per sostenerlo sia nella carriera sportiva sia nella vita quotidiana.

Un’estate di vacanze e relax

Prima di iniziare questa nuova fase, la coppia ha vissuto la loro prima estate insieme tra Sardegna e Francia, raccontando sui social momenti di relax tra gite in barca, tuffi e pranzi tipici mediterranei. Un modo perfetto per rafforzare il loro legame prima del grande cambiamento.

Le prime parole sulla convivenza

Il 9 settembre, Helena Prestes ha condiviso i suoi primi pensieri sulla convivenza, dichiarando: “Stiamo bene”. La modella ha spiegato su X (ex Twitter) come questo nuovo capitolo sia un cambiamento positivo, ma che per la coppia sia importante anche ritagliarsi momenti di privacy. “Sono felice, è un bel cambiamento per noi, e ci vuole anche privacy. Ho tantissime novità”, ha aggiunto.

Uno sguardo al futuro

Intervistato in precedenza, Javier Martínez aveva raccontato quanto il loro amore sia la base per affrontare con equilibrio lavoro, sport e vita privata. Alla domanda su dove si vedano tra dieci anni, il pallavolista ha risposto: “In una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.

Anche Helena si è mostrata ottimista e serena, immaginando un futuro fatto di risate condivise, “con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme”.

Un nuovo inizio

Per ora, la coppia si gode questa nuova avventura a Terni, più unita e innamorata che mai. Tra il campo da gioco e la vita di tutti i giorni, Helena e Javier stanno costruendo il loro nido d’amore, pronti ad affrontare tutto ciò che verrà, insieme.