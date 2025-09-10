Nella seconda puntata di CasaLollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni, Cristina Plevani ha espresso un’opinione chiara e senza filtri su Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. “Tina è trash, va bene, funziona… Ma a volte fa anche bodyshaming, soprattutto quando critica, anche per gioco, le donne e gli uomini che sono nel parterre… A me non piace, anche se lei lo fa per spettacolo. Alcune sue esternazioni non mi piacciono”, ha dichiarato la vincitrice del primo, storico Grande Fratello.

Cristina Plevani torna sotto i riflettori con la vittoria a L’Isola dei Famosi

Dopo 25 anni dalla sua vittoria al primo Grande Fratello, Cristina Plevani è tornata a conquistare il pubblico con un successo inaspettato: la vittoria a L’Isola dei Famosi. “Questa volta dal treno non scendo”, ha affermato con determinazione subito dopo il trionfo in Honduras, segno di una nuova voglia di restare protagonista nel mondo dello spettacolo.

Nuove sfide e rapporti chiusi con l’agente

Nonostante il rilancio della sua carriera, Cristina ha vissuto momenti di difficoltà, come la recente rottura con il suo agente, con cui ha interrotto i rapporti a causa di divergenze di opinione. Ora è alla ricerca di una nuova strada e si affida a consigli di amici e di figure professionali, trovando anche un sostegno importante all’interno di Mediaset.

Sincera, con i piedi per terra e ambiziosa

Intervistata dal settimanale Oggi, Cristina si presenta come una persona sincera e genuina, felice di non vivere a Roma “dove tutto succede”, e consapevole di essere ancora lontana dal diventare un volto stabile della televisione. “Ho fatto solo due reality, alla fine non chiedo molto: fare l’opinionista”, ha spiegato, lasciando trasparire la sua umiltà e le sue ambizioni.

Il sogno di un ritorno al Grande Fratello

Il suo obiettivo più grande resta un ritorno al programma che l’ha resa famosa: il Grande Fratello. “Ho vinto il primo GF 25 anni fa, ho vinto L’Isola 25 anni dopo: sarebbe la ciliegina sulla torta”, ha raccontato con orgoglio, sottolineando il valore simbolico di questa nuova vittoria.

Recitazione? Un sogno ancora da esplorare

Riguardo alla recitazione, Cristina ammette di non sapere se abbia le capacità necessarie, ma sarebbe felice di ricevere una proposta per un cameo o una piccola parte. “Esprimere un’opinione è una cosa, recitare è un’altra”, ha precisato, dimostrando apertura ma anche prudenza verso questo mondo.