In attesa di tornare in onda nel suo consueto ruolo di opinionista a Uomini e Donne, Tina Cipollari ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura televisiva, vestendo i panni di giudice in una delle recenti puntate di Foodish, lo show culinario condotto da Joe Bastianich e trasmesso su Tv8.

Il programma, che si propone di scovare le eccellenze gastronomiche del territorio attraverso sfide dirette tra concorrenti, ha visto la vulcanica opinionista alle prese con una giuria insolita: il compito era giudicare il miglior panino con la porchetta.

Critiche pungenti e giudizi severi

Sin dall’inizio, Tina non ha risparmiato commenti taglienti e giudizi molto severi, distinguendosi per la sua schiettezza e il suo stile inconfondibile. Assaggiando un maritozzo alla porchetta, ha subito dichiarato: “Non mi è piaciuta perché è sciapa, manca il pepe, non ha proprio gli ingredienti con cui solitamente deve essere cotta, secondo me è bollita, non è stata fatta al forno. La cicoria era buona, anche se non c’era l’aglio”.

Non è stato però l’unico piatto a ricevere un verdetto critico. Assaggiandone un altro, infatti, ha aggiunto: “Sono proprio delusa, ho mangiato con gusto perché avevo una grande fame, ma ho sentito tutti i sapori tranne quello della porchetta, che deve essere la protagonista. Il limone dentro la porchetta cosa c’entra?”.

Una nuova Tina sorprende il pubblico

La puntata di Foodish con Tina Cipollari ospite ha raccolto molta attenzione e curiosità. Il pubblico, soprattutto sui social, ha reagito divertito e sorpreso di fronte a questa nuova versione della nota opinionista, abituata a giudizi e battute, ma questa volta applicati al mondo della gastronomia.