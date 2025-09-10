Ieri abbiamo intervistato Lorenzo Pugnaloni, noto blogger ed esperto di gossip, in occasione del debutto della terza stagione di CasaLollo, il formato web ideato e condotto proprio da lui. La nuova edizione prenderà il via questa sera, mercoledì 10 settembre (clicca QUI per leggere l’intervista completa e le anticipazioni della prima puntata)

Durante la chiacchierata, Pugnaloni ha affrontato anche uno dei temi più chiacchierati del momento: la presunta crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la coppia più discussa uscita dalla scorsa edizione di Uomini e Donne.

“Di Gianmarco e Cristina non ho nessuna notizia in particolare, ho contattato lui qualche giorno fa ma senza risposta – ci ha riferito Pugnaloni –. Proprio per sapere la verità. Che ci sia stata una lite è certo, forse una crisi dettata da distanza o ambienti e stile di vita diversi. Che possano aspettare Uomini e Donne o Verissimo per comunicare la rottura, è ancora più probabile”.

Brando e Raffaella: nessun ritorno di fiamma

Nel corso dell’intervista, Lorenzo Pugnaloni ha voluto anche chiarire la situazione tra un’altra coppia molto amata dai fan: Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. “Sono in buoni rapporti ma nessun ritorno ad oggi”.

Per ora, quindi, solo rapporti civili tra i due, ma niente che faccia pensare a una riconciliazione sentimentale.