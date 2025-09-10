Manca ormai poco al ritorno in prima serata su Canale 5 del Grande Fratello, il reality show più longevo della televisione italiana. La nuova edizione prenderà il via il 29 settembre e, per la prima volta, a guidare il programma sarà Simona Ventura.

In una recente intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi & Canzoni, la conduttrice ha rivelato di aver parlato con Alfonso Signorini in vista di questa nuova avventura televisiva.

"Mi sono sentita con Alfonso, che è un mio caro amico dal 1994 e quindi ci tenevo molto ai suoi consigli. Ci siamo parlati, ci siamo organizzati. Ma devo dire che mi sento supportata da tutta l’azienda: dall’intrattenimento, dalle news, non c’è distinzione, si lavora insieme", ha raccontato la Ventura.

L’appoggio e il confronto con chi ha guidato il programma per diverse edizioni è stato un elemento fondamentale per Simona che, però, si mostra entusiasta e pronta alla sfida.

"Con grande sorpresa, mi hanno proposto il GF"

Durante l’intervista, Simona Ventura ha anche svelato come è arrivata la proposta di condurre il Grande Fratello, raccontando un curioso retroscena: "È successo che, dopo aver fatto volentieri e con grande soddisfazione l’opinionista nella scorsa edizione de L’Isola, Mediaset mi ha chiamato a fare un provino per La Fattoria... e non fu per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con grande mia sorpresa, non me l’aspettavo, l’editore mi ha chiesto se volevo condurre il GF. Ed è stata per me una gioia immensa".