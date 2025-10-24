Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello, è pronta a sposare il suo fidanzato Fabio Stefanini. La coppia, insieme da poco più di un anno, ha una storia speciale che affonda le radici nell’adolescenza.

Un amore che torna dopo 11 anni

La relazione tra Valentina Vignali e Fabio Stefanini è iniziata quando erano giovanissimi: dai 18 ai 20 anni circa. Poi le loro vite si sono separate: Valentina si è trasferita a Roma, mentre Fabio, giocatore di basket, era impegnato con la carriera sportiva.

Dopo 11 anni di lontananza, nel 2024, i due si sono rincontrati a Rimini. Da quel momento hanno deciso di ricominciare la loro storia d’amore, culminata nella romantica proposta di matrimonio il 5 luglio.

Il racconto di Valentina Vignali

Ospite a La Volta Buona, Valentina Vignali ha raccontato emozionata il percorso della loro relazione: "La nostra è stata una relazione particolare perché siamo stati insieme da piccoli. Poi la vita ci ha separato e non ci siamo visti per 11 anni. L’anno scorso ci siamo rincontrati e ho capito che non era passato il tempo. Un anno dopo è arrivata la proposta".

La showgirl non ha nascosto neanche i tradimenti subiti in passato, raccontando episodi avvenuti nelle precedenti relazioni e come i social abbiano contribuito a scoprire la verità.

Matrimonio al Castello di Bracciano

La coppia ha ufficializzato data e luogo delle nozze: il 21 giugno 2026 al Castello di Bracciano, una delle location più romantiche d’Italia. Per le bomboniere, Valentina Vignali ha anticipato un’idea originale: potrebbero essere delle palle da basket, in linea con la passione sportiva di entrambi.