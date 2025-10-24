Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno deciso di uscire allo scoperto. La nuova coppia si è mostrata mano nella mano alla prima dei live di X Factor, dove non sono mancati baci e tenerezze in pubblico. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, confermando ciò che ormai in molti sospettavano: tra i due è scoppiato l’amore.

La rivelazione dell’amico: “Si scrivevano di nascosto da metà settembre”

Nelle ultime ore, a gettare ulteriore luce sulla vicenda, è intervenuto un presunto amico di Gianmarco, che ha rilasciato una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni. L’uomo ha raccontato che Gianmarco e Martina si sentivano in gran segreto da un mese e mezzo.

“A un certo punto Gianmarco ha acceso il telefono e mi ha mostrato tutte le conversazioni tra lui e Martina, perché si scrivevano!”, ha dichiarato l’amico. “Mi ha fatto vedere le date e posso assicurarvi che i loro scambi andavano avanti da metà settembre. In uno di questi messaggi, lei ha scritto ‘Io stasera andrò al The Sanctuary, vieni anche tu?’ e lui ha risposto di sì. Quindi quell’incontro di fine settembre non era affatto casuale”.

Secondo quanto riportato, dunque, i due avrebbero iniziato a sentirsi quando erano ancora impegnati: Martina con Ciro Solimeno, e Gianmarco con Cristina Ferrera.

Da Uomini e Donne all’amore vero: il percorso di Gianmarco e Martina

Il loro primo incontro risale al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. In quell’occasione, Martina era tronista e Gianmarco uno dei suoi corteggiatori. Al termine del percorso, però, lei scelse Ciro Solimeno, mentre Gianmarco salì sul trono e si legò a Cristina Ferrera, con cui ha avuto una breve relazione.

Ora, con entrambe le storie finite, Gianmarco e Martina si sono ritrovati e sembrano più uniti che mai. La loro presenza insieme all’evento di X Factor è stata la conferma definitiva di una frequentazione diventata ufficiale.