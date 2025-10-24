Ballando con le Stelle continua a far parlare di sé non solo per le esibizioni spettacolari, ma anche per le emozioni che si vivono sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico. Come ha ricordato più volte Selvaggia Lucarelli, il programma condotto da Milly Carlucci è molto più di un talent: è un vero e proprio reality dei sentimenti, capace di raccontare storie di vita, legami profondi e momenti indimenticabili.

Negli anni, Ballando ha celebrato amori, nascite e persino proposte di matrimonio in diretta. E ora, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe accadere di nuovo.

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero: amore nato in sala prove

Secondo quanto riportato dal nuovo numero del settimanale Gente, nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle potrebbe arrivare una romanticissima proposta di matrimonio. Il protagonista sarebbe il ballerino Giovanni Pernice, pronto a sorprendere la sua compagna Bianca Guaccero, ex concorrente del programma e oggi legata a lui da un profondo sentimento. I due si sono conosciuti proprio durante la scorsa edizione di Ballando, e da allora non si sono più separati. La loro storia è cresciuta lontano dai riflettori, ma il pubblico ha percepito fin da subito la forte complicità tra di loro.

Il messaggio in diretta e il sostegno di Milly Carlucci

Durante la puntata dell’11 ottobre, Giovanni Pernice ha voluto mandare un tenero messaggio a Bianca Guaccero, che aveva appena perso il padre. “Fatemi mandare un saluto a Bianca, un abbraccio. Amore ti amo e ti sono vicino,” ha detto in diretta.

A unirsi alle sue parole è stata anche Milly Carlucci, che ha aggiunto: “Per lei è un momento difficile, lo sappiamo, la salutiamo con grande affetto.”

Bianca Guaccero: “Giovanni è quello giusto”

In una recente intervista a Verissimo, Bianca Guaccero ha parlato apertamente del suo amore per Giovanni Pernice, raccontando come l’incontro con lui le abbia cambiato la vita: “Non sapevo nemmeno più se credere nell’amore, avevo messo un blocco ai sentimenti. Giovanni mi ha fatto aprire di nuovo il cuore. Quando l’ho conosciuto mi sono sentita subito a casa”.

L’attrice e conduttrice ha poi aggiunto che sogna di costruire una famiglia con il ballerino: “Sogno di rendere Giovanni felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui, a 360 gradi. Ho 44 anni, ma non bisogna mai smettere di sognare”.