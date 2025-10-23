Dal 28 ottobre 2025, in prima serata su Rai2, torna Belve, il celebre programma condotto da Francesca Fagnani. Questa nuova edizione promette ospiti sorprendenti e contenuti ad alto impatto, riportando lo show al centro dell’attenzione del pubblico italiano.

Ospiti variegati e sorprendenti

Il cast di questa stagione di Belve è particolarmente eterogeneo, con protagonisti che spaziano dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo fino a personaggi della cronaca e della politica. Tra gli ospiti annunciati:

Rita De Crescenzo , ex detenuta e ora tiktoker famosa per contenuti provocatori e grotteschi.

Isabella Rossellini , icona del cinema internazionale e simbolo di eleganza e raffinatezza.

Simone Susinna , modello e attore definito "sirenetto un po' tamarro".

Belen Rodriguez , nota showgirl ,

Adriano Pappalardo , cantante noto per le sue esternazioni pubbliche e recenti polemiche.

, cantante noto per le sue esternazioni pubbliche e recenti polemiche. Irene Pivetti, ex presidente della Camera dei deputati, attualmente coinvolta in vicende giudiziarie.

Il colpaccio internazionale: Rupert Everett

Secondo quanto riportato da Hit di Affari Italiani, la vera sorpresa della stagione sarà la presenza di Rupert Everett, celebre attore britannico noto per film come Shakespeare in Love, Napoleon, My Policeman e L’importanza di chiamarsi Ernest.

Everett, icona degli anni Ottanta, è famoso per la sua franchezza e per aver denunciato episodi di omofobia a Hollywood, che gli hanno fatto perdere ruoli importanti. La sua intervista sarà sicuramente uno dei momenti più discussi e attesi del programma.

Quando e dove vedere Belve

Le registrazioni della nuova stagione sono già iniziate, a partire dall’intervista a Rita De Crescenzo, e proseguiranno con tutti gli altri ospiti annunciati. La prima puntata andrà in onda martedì 28 ottobre 2025 in prima serata su Rai2.