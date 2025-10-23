Il Grande Fratello non smette di sorprendere. Tra colpi di scena, liti e confessioni, nelle ultime ore è emerso un episodio che potrebbe entrare direttamente nella Hall of Fame dei momenti più imbarazzanti della Casa. Stando a quanto riferito a Deianira Marzano da un membro della produzione, uno dei concorrenti si sarebbe fatto la pipì addosso… mentre era a letto. Ovviamente, la produzione ha deciso di mantenere il segreto: “Non si può dire niente, sennò succede un macello e quello prende e lascia la Casa”.

La nuova edizione del Grande Fratello 2025 è stata presentata come un ritorno alle origini. Con un cast composto esclusivamente da concorrenti non famosi, ridotte interazioni con l’esterno e l’addio alla postazione social di Rebecca Staffelli, la produzione puntava a conquistare il pubblico nostalgico del reality. L’arrivo di Simona Ventura al timone aveva acceso grandi aspettative, regalando alla prima puntata ascolti promettenti.

Ascolti del Grande Fratello 2025: dall’ottimo inizio al calo

La prima puntata del nuovo GF è stata seguita da 2,81 milioni di spettatori con il 20,4% di share, un debutto decisamente positivo. Tuttavia, il secondo appuntamento ha registrato un netto calo: 2 milioni di spettatori e 15,5% di share.

Il trend negativo è proseguito il 13 ottobre, quando il reality è sceso a 1,8 milioni di spettatori con il 14,4% di share, dati che hanno probabilmente allarmato Mediaset.

Durante la quarta puntata, andata in onda il 20 ottobre 2025, gli ascolti sono stati di 1.873.000 spettatori con il 14,2% di share. Sul fronte della concorrenza, Rai Uno ha confermato il successo della fiction Blanca, seguita da 3,915 milioni di spettatori e il 23,9% di share, confermandosi superiore al reality di Canale 5.