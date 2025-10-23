Il rapporto tra Omer Elomari e Rasha Younes al Grande Fratello sta attirando sempre più attenzione all’interno della casa. Tra gesti, sguardi e confidenze, la vicinanza tra i due non passa inosservata agli altri concorrenti, che iniziano a sondare le reali intenzioni dei protagonisti.

Domenico D’Alterio: "Una bellissima coppia"

A rompere il ghiaccio è DomenicoD’Alterio, che osservando i due ragazzi dichiara: “Per me, loro sono una bellissima coppia”. Secondo lui, Omer è chiaramente attratto da Rasha, mentre le reali intenzioni della ragazza restano ancora un mistero.

Rasha e il limite dell’età

Rasha confessa che l’età rappresenta un freno: “Se Omer non avesse 26 anni, probabilmente lo guarderei con occhi diversi”. Nonostante ciò, percepisce il coinquilino come maturo e interessante. Tuttavia, preferisce non lasciarsi andare completamente: “Vivermi una persona qui mi taglia metà della mia esperienza… Mi sento protetta, ma non voglio rovinare nulla né rovinarmi nulla”. Conclude però con un cauto ottimismo: “Mai dire mai”.

Matteo: caratteri forti e grande feeling

Secondo Matteo, entrambi i concorrenti hanno un carattere molto forte e tendono a non ammettere l’attrazione reciproca. Nonostante ciò, Matteo nota un certo feeling tra loro: “Avete dei gesti e dei comportamenti che sembra che vi conosciate da anni”. E aggiunge: “Se non foste qui dentro, voi due sareste già usciti a cena e avreste una relazione. Prendete le cose come vengono”.

Ivana e Anita: solo amicizia per ora

A rafforzare la posizione di Rasha, intervengono Ivana e Anita, che ritengono improbabile che la relazione tra i due vada oltre l’amicizia. Rasha conferma: “Non voglio rovinare il mio percorso. Voglio che sia mio”.

Al momento, quindi, tra Omer e Rasha resta un rapporto di amicizia, sebbene l’attrazione reciproca non sia del tutto nascosta.