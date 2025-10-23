Un nuovo capitolo si aggiunge al triangolo amoroso (ormai diventato un vero e proprio quadrilatero, se non addirittura pentagono) che vede protagonisti Gianmarco Steri, Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, tutti volti noti di Uomini e Donne.

Secondo recenti indiscrezioni, la situazione sentimentale tra i quattro si sarebbe fatta ancora più intricata dopo una serata al The Sanctuary di Roma, durante la quale sarebbero emersi retroscena inediti.

Una nuova ragazza rivela tutto: “Ho frequentato Gianmarco prima e dopo Uomini e Donne”

Martedì scorso, una ragazza ha raccontato di aver frequentato Gianmarco Steri sia prima che dopo la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne.

La giovane avrebbe partecipato con lui a una serata proprio al The Sanctuary, dove avrebbe visto Martina De Ioannon in compagnia di Ciro Solimeno e dell’ex di lei, Raul Dumitras.

“Martina ha raggiunto Gianmarco al bar, era agitata. Raul appena ha visto la scena è andato via. Dopo la serata Gianmarco mi ha scritto, ma ho capito che cercava solo una nottata e ho detto di no”, ha rivelato la testimone.

L’amico di Gianmarco racconta: “Si sentono dal 10 settembre, ecco cosa si scrivevano”

A gettare ulteriore benzina sul fuoco è intervenuto Matteo, un amico di Gianmarco Steri, che ha voluto chiarire i fatti accaduti la notte del 25 settembre. Durante un’intervista a Casa Lollo, l’uomo ha raccontato di essere stato allo stesso tavolo di Gianmarco durante la serata al locale romano.

“Ero con Gianmarco e altri amici. Dall’altra parte della piscina ho visto Martina con Ciro. Gliel’ho detto, ma lui inizialmente non ha dato peso alla cosa. Poi mi ha mostrato il cellulare con tutte le conversazioni tra lui e Martina: si scrivevano dal 10 settembre”.

Secondo Matteo, i messaggi tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri erano piuttosto intimi: “C’erano frasi come ‘Mi manchi tanto’, ‘Voglio stare da sola con te’, ‘Ho voglia di te’. Lei era sempre la prima a scrivere, lui più freddo perché sapeva che lei era fidanzata con Ciro”.

La lite tra Martina e Ciro al The Sanctuary

Durante quella stessa serata, tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sarebbe scoppiata una lite a bordo piscina.

“Ciro era furioso. Dopo la discussione ha lasciato il locale, mentre Martina è rimasta con il gruppo. Ho visto che lei e Gianmarco si sono parlati al bar, si sono abbracciati ma non si sono baciati”, ha aggiunto l’amico del barbiere romano.

Martina e Gianmarco si frequentano

Le indiscrezioni più recenti confermano che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si frequentano. I due sono stati paparazzati più volte insieme nel centro di Roma e, secondo quanto dichiarato dall’amico Matteo: “È stata Martina a fare il primo passo. La storia tra Gianmarco e Cristina Ferrara è finita per divergenze caratteriali, non per Martina”.

I protagonisti presto in TV: dove li vedremo?

Stando agli ultimi rumor televisivi, Gianmarco, Martina, Ciro e Cristina potrebbero presto apparire in un programma TV per raccontare le loro versioni dei fatti. Le opzioni più probabili sembrano essere “Verissimo” o un ritorno negli studi di “Uomini e Donne”.