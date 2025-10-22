A distanza di mesi dalla fine della diciottesima edizione del Grande Fratello e della rottura con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato torna a far parlare di sé con un video criptico pubblicato su TikTok, che sembra indirizzato proprio alla sua ex fidanzata.

La fine inaspettata della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Tutto è iniziato lo scorso 31 marzo, durante la finale del Grande Fratello, quando l’ex velina ha sorpreso tutti annunciando la fine della sua relazione con il modello milanese. Una decisione a sorpresa, resa pubblica davanti alle telecamere, che ha lasciato il pubblico e lo stesso Lorenzo senza parole.

La frecciatina social di Lorenzo Spolverato su TikTok

Dopo sette mesi, Lorenzo Spolverato ha pubblicato un video su TikTok che non è passato inosservato. Nella clip, un messaggio criptico ma chiaro: “Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male”.

Un testo interpretato come una chiara frecciatina a Shaila Gatta, che ha subito scatenato commenti e reazioni da parte dei fan. “Parole che dicono tutto”, ha commentato un utente. E ancora: “Lorenzo, non l’hai ancora superata”,

Cosa succede adesso? Tra riflessioni e nuovi progetti

Fonti vicine a Lorenzo Spolverato riferiscono che l’ex concorrente del Grande Fratello sta attraversando un periodo di riflessione personale, diviso tra nuovi progetti lavorativi e la voglia di chiarire questioni rimaste aperte.

Shaila Gatta, invece, appare concentrata sulla sua carriera da ballerina, con impegni televisivi e nuove opportunità che la tengono lontana dal passato sentimentale.