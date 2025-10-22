Gianmarco Steri e Martina De Ioannon fanno coppia fissa e non si nascondono più: le loro foto a giro per Roma sono diventate virali. Un legame che ha scatenato reazioni forti, soprattutto da parte degli ex, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno, che non hanno esitato a esprimere il loro sfogo.

Le parole di Gianmarco Steri: “Nessuna vergogna”

A rompere il silenzio è stato proprio Gianmarco Steri, che ha dichiarato a Lorenzo Pugnaloni: “Non c’è nulla di cui vergognarsi, tante stupidaggini vengono scritte solo per cavalcare un momento, quando la realtà è molto più semplice di ciò che si sta raccontando. Un abbraccio”. A un’altra utente ha aggiunto: “Ci sarà un momento in cui si farà chiarezza ma non ora. Non c’è stato nessun comportamento sbagliato e irrispettoso”.

Lo sfogo di Ciro Solimeno

Diversamente da Martina e Gianmarco, gli ex fidanzati hanno reagito con toni più duri. In particolare, Ciro Solimeno ha negato di essere stato a conoscenza dell’incontro tra la sua ex e Gianmarco Steri, smentendo categoricamente le accuse: “Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo. Non l’avrei mai permesso”.

Poi aggiunge: “Lei mi ha preso in giro fino all’ultimo minuto, senza alcun rispetto per quello che c’era stato. È impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Chi mi conosce sa che non è da me”.