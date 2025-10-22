Una semplice pizza in forno è bastata a far scoppiare una delle liti più accese di questa edizione del Grande Fratello 2025. Protagonisti dello scontro sono stati ancora una volta Omer Elomari e Jonas Pepe, che dopo giorni di tensione latente sono arrivati a sfiorare (di nuovo) la rissa, con parole pesanti e minacce velate.

Dalla pizza alla nomination: la lite si fa seria

La discussione è iniziata per futili motivi, ma la vera frattura tra i due è emersa durante l’ultima puntata del Grande Fratello, quando Omer ha deciso di nominare Jonas a causa del suo atteggiamento nei confronti di Grazia Kendi. Ecco le parole di Elomari: “Io ti parlo sinceramente, ti ho nominato per la tua arroganza e per come ti sei comportato con Grazia. Quel modo di rispondere è stato molto brutto anche verso il pubblico. Ti ho nominato per la tua arroganza. Fino a poche ore fa avrei nominato Grazia, poi tu hai avuto quell’atteggiamento e ho cambiato il nome da fare”.

Una dichiarazione che ha fatto infuriare Jonas Pepe, che ha replicato a tono: “Ma tu hai sentito cosa hanno detto gli altri? Cristina, Sonia, Floriana e Ascanio. Anche loro hanno detto che si può sbagliare nella vita! Sbaglio io, sbagli tu, sbagliamo tutti, io adesso ho sbagliato di nuovo, mi sono assunto le mie responsabilità e basta! Ru sei stato troppo giudicante. Sembra che vuoi puntare il dito contro di me. Non farmi la morale. Io lo so che non ci si rivolge così a una donna, ho sbagliato e tutti possiamo sbagliare. Puoi dirmi che ho sbagliato e che posso rimediare e invece sei venuto qui a dirmi, ‘hai sbagliato, così non si fa, è brutto nei confronti del pubblico, ora tutti penseranno male di te’. A me sembra che tu stia infierendo, è troppo quello che stai dicendo”.

“Fuori di qui ci sarebbe stata una rissa”

Le tensioni non si sono fermate. Durante un gioco organizzato dagli autori del programma, i concorrenti sono stati invitati a fare previsioni sugli altri inquilini. Qui Jonas ha dichiarato senza mezzi termini: “Tu sei finto con me. Perché le pacche sulla spalla, le strette di mano sono estremamente false sia da parte tua, che da parte mia. Diciamo che è semplicemente una sorta di formalità e di finto rispetto perché siamo in televisione e ci sono le telecamere. In verità tu mi stai tremendamente sulle scatole e io ti sto tremendamente sulle scatole e lo sappiamo. Quindi prevedo una lite tra me e te. Dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico perché davanti alle telecamere non si può fare”.

La risposta di Omer non si è fatta attendere: “Ma cosa intendi dire, che se fossimo stati fuori da qui avresti voluto combattere fisicamente contro di me? Ah, sì? Ok sarei contento”. Jonas, guardando fisso negli occhi il compagno di gioco, ha ribadito: “Non hai idea quanto vorrei anche io! Sarei contentissimo, ma una marea. Te lo giuro”.