Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello, è stata raccontata una delle storie più toccanti di questa edizione: quella di Ivana Castorina, che ha condiviso con il pubblico e i suoi coinquilini il percorso della sua transizione di genere.

Il coming out in Casa: solo pochi ne erano a conoscenza

Prima della diretta, Ivana aveva parlato apertamente solo con Grazia e Giulia del suo passato, scegliendo di non rivelarlo subito a tutti. La sua decisione di mostrarsi prima come persona e poi raccontare la sua storia è stata apprezzata e rispettata da molti coinquilini.

L’ingresso di Tony Zagari: emozione e lacrime nella Casa

A rendere il momento ancora più emozionante è stato l’ingresso in Casa di Tony Zagari, marito di Ivana. La loro riunione ha commosso i presenti, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime. Un momento di grande umanità e affetto che ha lasciato il segno anche nel pubblico da casa.

Il commento dei concorrenti nei confessionali

Durante il quotidiano del 22esimo giorno, disponibile su Mediaset Infinity, il Grande Fratello ha mostrato i confessionali di diversi concorrenti che hanno voluto esprimere il loro pensiero dopo la rivelazione di Ivana.

Grazia: “Ivana è un esempio, come lo è suo marito. È riuscita a fregarsene dei giudizi della gente e a dire a tutti chi è. È una cosa grandiosa”.

Rasha: “Ho apprezzato tantissimo la sua scelta di farsi conoscere prima come Ivana e poi come donna transessuale. Sono orgogliosa di lei e lei deve esserlo di sé stessa”.

Benedetta: “Quando è entrato il marito, sono quelle cose che ti fanno dire che l’amore vero esiste. Lui è un uomo fantastico, è più contento di lei”.

Francesca: “Il marito di Ivana è dolcissimo, coraggioso. Non ha avuto pregiudizi, non ha guardato il suo passato. È stato davvero un grande uomo”.

Donatella: “Io li ho sentiti proprio, ero vicina a loro. È stato un momento bellissimo”.