Il gossip torna a infiammarsi attorno a due volti noti di Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo la fine delle rispettive relazioni, diverse segnalazioni sembrano confermare un ritorno di fiamma tra i due. A far chiarezza è intervenuto anche Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina, che ha raccontato la sua versione dei fatti.

La scelta finale di Martina, che aveva deciso di uscire dal programma con Ciro Solimeno, aveva sorpreso molti. Il pubblico era convinto che la tronista avrebbe scelto Gianmarco, con cui sembrava esserci un'intesa profonda.

Martina aveva difeso la sua decisione anche dopo il programma, ma i sentimenti non sono bastati: la relazione con Ciro si è conclusa nel giro di pochi mesi. La rottura è arrivata quasi in contemporanea con quella tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, alimentando i sospetti di un possibile riavvicinamento tra l’ex tronista e il barbiere romano.

Le parole di Ciro Solimeno: “Mi ha detto che si sono visti e si sono baciati”

A confermare i sospetti è stato proprio Ciro, intervistato da Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato dettagli importanti: “Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati a letto ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti, ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco”.

Ciro ha poi raccontato le tensioni nate tra lui e Martina dopo la rottura: “Ho litigato con lei per ogni frecciatina che metteva, ha sempre negato tutto fino alla fine facendomi passare per visionario. Si sono parlati, stanno cercando di capire. Martina mi ha detto che non lo conosce, nel senso che si frequenteranno”.

Infine, una dichiarazione che lascia poco spazio a interpretazioni: “Martina mi ha detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato. Mi ha ribadito che a 28 anni è normale che vada a prendersi la persona che vuole”.

Le segnalazioni social confermano: baci in pubblico e atteggiamenti intimi

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che di fatto conferma le parole di Ciro. Un utente le ha scritto: “Ciao Deianira, ieri mi trovavo in un locale a Roma, precisamente Interno 7, e ho visto Martina e Gianmarco! Si sono anche baciati!”. Alla segnalazione è stata allegata una foto esclusiva che mostra i due in atteggiamenti molto vicini e complici.

A confermare la frequentazione in corso tra Martina e Gianmarco anche un’altra foto, scattata all’esterno della barberia di lui. A questo punto non ci aspetta che attendere che entrambi decidano di uscire finalmente allo scoperto.