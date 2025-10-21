Alla fine, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si sono davvero fidanzati. Un colpo di scena che arriva dopo settimane di gossip, sospetti e rotture.

Da scelte diverse… a un nuovo amore

Durante la passata edizione di Uomini e Donne, Martina aveva scelto Ciro Solimeno, mentre Gianmarco, dopo essere risultato la “non scelta”, era salito sul trono ed era uscito dal dating show con Cristina Ferrara. Poi, il caos. Nel giro di pochi giorni, entrambe le coppie si sono lasciate. Un tempismo che ha subito fatto insospettire il pubblico.

La verità viene a galla: "Si sono visti e si sono baciati"

A confermare i sospetti è stato proprio Ciro, in un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni:“ Martina mi ha detto che lei e Gianmarco si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che si sono dati dei baci e non sono andati oltre, ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti, ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco”.

Non solo: Ciro ha raccontato anche il modo in cui Martina ha affrontato la situazione: “Martina mi ha anche detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato. Mi ha ribadito che a 28 anni è normale che vada a prendersi la persona che vuole. E io? A 23 anni che devo fare? Ho cambiato città e lavoro”. Parole amare che raccontano una rottura definitiva.

La metafora dell’iPhone: la risposta social di Martina

Dopo l’intervista di Ciro, è arrivata la replica — indiretta ma chiara — di Martina De Ioannon. In una Instagram Story, ha usato una metafora piuttosto eloquente per parlare della sua scelta tra Ciro e Gianmarco:“Il nuovo modello dell’iPhone ha lati positivi, ma anche difetti. Tutti mi consigliano di restare con il modello precedente. Ma farò la scelta più coraggiosa: prenderò comunque il nuovo modello”.

Ormai è ufficiale: Martina e Gianmarco stanno insieme

Non ci sono più tentennamenti. Martina e Gianmarco sono stati paparazzati mentre si baciavano all’esterno di un locale del quartiere Montespaccato di Roma, e anche se non è arrivata una dichiarazione formale, i gesti social parlano chiaro: Martina ha messo “mi piace” proprio alla foto di cui sopra, mentre Gianmarco ha iniziato a seguire una fanpage dedicata alla loro coppia.

Un segnale chiaro per chi ancora aveva dubbi: tra Martina e Gianmarco è iniziata una vera relazione, fuori dalle telecamere, ma sotto gli occhi attenti del pubblico social.