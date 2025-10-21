Dopo la pubblicazione della foto in cui Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si baciano all’esterno di un locale nel quartiere Montespaccato di Roma, la notizia del ritorno di fiamma tra l’ex tronista e la sua (ormai ex) “non scelta” di Uomini e Donne ha fatto il giro del web.

A rompere il silenzio è stata Cristina Ferrara (che si mormora abbia un flirt in corso con Raul Dumitras) ex fidanzata del barbiere romano, che ha deciso di dire la sua con un lungo messaggio pubblicato sui social.

“Ha solo perso la maschera”: le parole di Cristina Ferrara

“Non c’è nulla di male se l’amore trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso. Chi lascia una relazione facendo credere che fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata, non ha perso una storia… ha solo perso la maschera”.

Con queste parole, Cristina Ferrara ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la rottura con Gianmarco Steri, lasciando intendere che la relazione fosse già in crisi da tempo e che l’ex tronista avesse la mente “altrove”.

“Mi sono data colpe inutili, ma avevo ragione”

“E adesso, mettendo insieme i tasselli, ho finalmente tutto più chiaro. Sono felice di non essermi sbagliata, come ho detto un po’ di tempo fa. Mi ero accorta che qualcosa non mi tornava. Per un po’ ho pensato di essere io quella sbagliata. Mi sono chiesta mille volte se avessi preteso troppo, mi sono data colpe inutili, ho cercato spiegazioni dove in realtà c’era solo disinteresse”.

La Ferrara racconta di aver percepito un distacco emotivo crescente, una freddezza che oggi interpreta come segnale di una relazione già al capolinea.

“Ora so che ci avevo visto lungo”

“Il rapporto era diventato faticoso. A volte mi ritrovavo a cercare attenzioni che non arrivavano, probabilmente perché la sua testa era già altrove. E oggi lo dico senza rabbia, solo con la consapevolezza che certe distanze non si creano per caso”.

Il riferimento al “giorno dell’incontro casuale” tra Gianmarco e Martina

“Adesso ho collegato tutti i punti, capisco anche perché proprio il giorno di quell’incontro casuale (si riferisce a quello tra Martina e Gianmarco al The Sanctuary di Roma), arrivò quella chiamata poche ore prima con la scusa di volere ‘mettere tutto nero su bianco’. Era già pronto ad andare altrove, e cercava un modo pulito per far sembrare tutto casuale”.

Secondo Cristina Ferrara, la rottura con Gianmarco Steri sarebbe stata pianificata, un modo per chiudere una storia ormai finita e preparare il terreno a un nuovo inizio con Martina De Ioannon.

“Auguro a Gianmarco di sentirsi finalmente sé stesso”

“Ringrazio la mia testa, la mia intelligenza e la mia empatia per aver colto tutto in tempo. Ringrazio me stessa di non essermi sbagliata. E a lui, sinceramente, auguro solo una cosa: di riuscire, finalmente, a sentirsi davvero sé stesso. Perché vivere per compiacere gli altri o per mantenere una facciata è la cosa peggiore che si possa fare. E se adesso ha trovato la sua serenità, gli auguro che sia autentica”.

Empatia e dignità: la chiusura elegante di Cristina

“Non entro nei dettagli, perché ho troppa empatia e finirei per provare io la vergogna che dovrebbero provare altre persone. E quindi mi fermo qui”.