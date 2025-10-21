Negli ultimi giorni, il gossip su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sta infiammando il web. Secondo le segnalazioni dell’insider Lorenzo Pugnaloni e le rivelazioni di Ciro Solimeno, ex fidanzato della tronista romana, i due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbero aver iniziato un nuovo avvicinamento.

Avvistati insieme nella barberia di Gianmarco

Fonti affidabili raccontano che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri siano stati visti nella barberia di lui. I testimoni hanno osservato i due parlare a lungo insieme e scambiarsi abbracci e baci.

La prova social: la foto di Deianira Marzano

Dopo giorni di indiscrezioni, è spuntata una foto pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Lo scatto conferma senza ombra di dubbio il ritorno di fiamma tra Martina e Gianmarco (i due erano insieme ieri sera in un locale di Roma nel quartiere Montespaccato).

Reazione di Ciro Solimeno

Interpellato dall’insider Lorenzo Pugnaloni, Ciro Solimeno ha commentato con una frase breve ma significativa: “Che dovrei dire? La mia campana aveva ragione!”. Questa dichiarazione suggerisce che l’ex corteggiatore aveva già intuito o sospettato l’avvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne.