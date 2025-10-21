Alex Belli e Delia Duran sono pronti ad allargare la famiglia. La notizia è stata riportata dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter.

La conferma della gravidanza

Secondo quanto scritto, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip diventeranno genitori. Delia aveva già fatto intuire la dolce attesa indossando la collana degli angeli, un simbolo tipico delle neo mamme. “Due settimane fa avevamo mostrato Delia con la collana degli angeli. Oggi, invece, la notizia è ufficiale: la coppia si prepara ad allargare la famiglia”, si legge nel testo della newsletter.

Il desiderio di diventare genitori

Alex Belli (42 anni) e Delia Duran (37 anni) avevano spesso condiviso il loro sogno di diventare genitori. Tuttavia, avevano anche parlato delle difficoltà nel concepire naturalmente.

Fecondazione assistita: la scelta della coppia

Nel 2023, Delia Duran aveva spiegato che, su consiglio medico, la coppia avrebbe provato con la fecondazione assistita: “Questo è un argomento molto delicato da spiegare. Non è stato facile. Noi stiamo cercando di farlo in maniera naturale e non è possibile. Abbiamo già avuto degli incontri con dei dottori specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l'inseminazione artificiale”.