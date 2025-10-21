Negli ultimi giorni il mondo del gossip è stato travolto da una nuova polemica che coinvolge tre volti noti legati a Uomini e Donne: Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Dopo l’intervista rilasciata nei giorni scorsi a Lorenzo Pugnaloni, l’ex corteggiatore di Torre Annunziata ha deciso di raccontare la sua verità, fornendo nuove rivelazioni ad Amedeo Venza in seguito alla pubblicazione di una foto di Martina e Gianmarco che si baciano all’esterno di un locale del quartiere Montespaccato di Roma.

Le parole di Ciro Solimeno: “Mi ha preso in giro fino all’ultimo minuto”

Nella sua nuova intervista, Ciro Solimeno ha espresso tutta la sua delusione nei confronti dell’ex fidanzata Martina De Ioannon, spiegando di non essere mai stato a conoscenza del riavvicinamento tra la ragazza e Gianmarco Steri.

Ecco le sue parole:

“Se davvero avessi saputo che dal 15 settembre si sentiva già con Gianmarco, pensate che avrei fatto venire la mia famiglia a Roma il 13 e il 14? È surreale solo immaginarlo. Non l’avrei mai permesso, non avrebbe avuto senso. Davvero qualcuno può credere che io sapessi tutto, che accettassi quella situazione e nello stesso tempo continuassi a vivere serenamente la mia vita con lei? Sarebbe stata una situazione che non mi avrebbe portato a nulla, se non a passare per coglione davanti a tutti. È lei invece che mi ha preso in giro fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo minuto, fino a quando siamo stati insieme l’ultima volta. Ha sfruttato tutto quello che poteva sfruttare, senza un minimo di rispetto per quello che c’era stato. È semplicemente impossibile credere che io potessi sapere e far finta di niente. Chi mi conosce sa che non è da me”.