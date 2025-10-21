Antonella Fiordelisi, ex schermitrice e influencer, è una delle protagoniste dell’attuale edizione di Tale e Quale Show.

L’intervento estetico di Antonella Fiordelisi: un gesto di consapevolezza

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Antonella Fiordelisi ha parlato apertamente di un intervento estetico a cui si è sottoposta: l’aumento del seno. Una scelta che aveva già lasciato intendere sui social, postando una foto subito dopo l’operazione un anno fa.

“Ho rifatto solo il seno. Le labbra? Il filler solo una volta”, ha spiegato l’influencer, sottolineando di non essere né contraria né pro alla chirurgia estetica, che considera utile quando aiuta a migliorare il rapporto con sé stessi.

Perché Antonella Fiordelisi ha scelto di rifarsi il seno

“Come mi trovo? Bene, molto bene”, ha detto. “Mi vedevo un po’ sproporzionata. Ho sempre avuto gambe e glutei molto allenati perché ho praticato scherma, ma sopra mi sembravo più piccolina di torace. Oggi mi vedo piena e proporzionata”.

Interventi estetici e verità: il filler alle labbra

Riguardo ad altri ritocchi, Antonella Fiordelisi ha precisato di non aver fatto altro se non un filler alle labbra qualche anno fa. “In passato ho fatto un filler alle labbra, tre o quattro anni fa, potete anche non credermi… ma io le trucco tanto”, ha dichiarato.