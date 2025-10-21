Forti del successo in access prime time, gli agenti di Casa a Prima Vista sbarcano in prima serata con Turisti per Case. Ida Di Filippo e Gianluca Torre, due dei tre protagonisti della versione milanese, saranno i conduttori del nuovo programma di Real Time. Insieme a loro, però, non ci sarà la terza agente Mariana D’Amico, bensì Tommaso Zorzi, in arrivo da Cortesie per gli Ospiti.

Da martedì 21 ottobre, i tre andranno alla scoperta del soggiorno “top” nelle case vacanza più belle e uniche del paese. Insomma, WBD punta sul successo di Casa a Prima Vista per creare una sorta di 4 Hotel targato Real Time.

Al centro delle sei puntate, gli ingredienti di Casa a Prima Vista e Cortesie per gli Ospiti: amore per le case e passione per l’ospitalità, alla ricerca del miglior host che faccia sentire a casa i propri ospiti e renda la vacanza indimenticabile.

Come funziona Turisti per Case

La missione è scoprire le più belle e originali case vacanze d’Italia, che si sfideranno tra concept di ospitalità differenti, ognuna che riflette le personalità degli host proprietari e costruita su caratteristiche uniche e irreplicabili. Tra panorami da togliere il fiato come le colline del Monferrato, i vigneti della Franciacorta, il suggestivo Delta del Po e la magia del lago di Garda, il trio soggiornerà in dimore storiche, ranch in cui trasformarsi in veri cowboy americani, beauty farm pet-friendly, campeggi di lusso e vecchie scuole ristrutturate, lasciandosi accogliere dagli host, pronti a rendere la loro vacanza unica tra degustazioni, spa e concerti privati.

In ciascuna puntata, a turno, Ida, Gianluca e Tommaso sceglieranno due strutture da mettere a confronto con due esperienze di soggiorno completamente diverse tra loro. All’arrivo, ogni “holiday home” sarà valutata da ciascun esperto secondo tre criteri: Posizione (la struttura esterna, il panorama), Home Tour (ovvero la struttura interna, le camere) e Ospitalità (ad esempio la gentilezza, la professionalità, la storia dei proprietari) con i giudizi: Ok, Ottimo e Top.

Al termine di entrambi i soggiorni e dopo il secondo check out verrà svelato l’host che avrà ricevuto il maggior numero di Top e che vincerà una recensione scritta dai tre giudici.