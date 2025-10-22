Nella Casa del Grande Fratello 2025, in attesa della nuova puntata in onda lunedì 27 ottobre su Canale 5, è scoppiato il caos. Il motivo? Il temutissimo gioco dell’almanacco del futuro, introdotto con un comunicato speciale in occasione del #BackToTheFutureDay: “Oggi è il #BACKTOTHEFUTUREDAY. Per celebrarlo degnamente, ognuno di voi dovrà scrivere nella sua copia dell'almanacco del futuro le proprie previsioni. Tutti i pronostici verranno letti ad alta voce”.

Grazia Kendi spara a zero su Jonas, Simone e Francesca

A infiammare l’atmosfera è stata Grazia Kendi, tra le ultime a leggere le sue previsioni davanti agli altri concorrenti. Senza filtri, la gieffina ha puntato il dito contro tre coinquilini: Jonas Pepe, Simone De Bianchi e Francesca Carrara.

Su Jonas, Grazia ha dichiarato: “Non è perché abbiamo discusso. Le persone ti stanno rivalutando. Secondo me, la settimana prossima potresti finire in Nomination”.

Secondo la concorrente, il modello avrebbe perso il favore del pubblico, e la sua corsa verso la finale potrebbe presto interrompersi.

Ancora più duro il giudizio su Simone De Bianchi: “Ieri ne ho avuto la conferma. Dire a una persona che nella vita vincerà solo vincendo questo gioco, è una cosa molto offensiva. Io nella vita ho già vinto”.

Le parole hanno colpito nel segno, e il riferimento ha scatenato anche la reazione della madre di Simone, Francesca Carrara, anch’essa concorrente del reality.

Francesca Carrara reagisce alle accuse

Tirata in ballo da Grazia con una frecciata ben precisa: “A te piace che tuo figlio dica queste cose?”.

Francesca non ha esitato a rispondere con fermezza, invitando Grazia a non coinvolgere questioni familiari o personali: “Qui stiamo parlando del gioco, non della vita. Non giudicare l'educazione che ho dato a mio figlio”.

Amicizie sospette nella Casa: il commento di Grazia

Chiudendo il suo intervento, Grazia Kendi ha lanciato anche qualche frecciata sulle presunte amicizie strategiche nella Casa, citando i legami tra: Francesca Carrara e Benedetta Stocchi, e Giulia Soponariu e Jonas Pepe.

Un chiaro riferimento alle dinamiche di gruppo che potrebbero influenzare le prossime Nomination.