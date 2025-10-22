Acceso confronto al Grande Fratello 2025 tra due protagoniste del reality: Benedetta Stocchi e Francesca Carrara. Lo scontro è avvenuto subito dopo la puntata in diretta di lunedì 20 ottobre, andata in onda in prima serata su Canale 5 e condotta da Simona Ventura.

Il motivo della lite: la nomination che ha fatto esplodere Benedetta

Tutto è iniziato quando Benedetta Stocchi, finita in nomination, ha criticato duramente la scelta fatta da Francesca Carrara e dal figlio Simone De Bianchi di nominare Matteo Azzali invece di Grazia Kendi, con cui entrambi hanno rapporti molto tesi.

"Avete fatto una scelta puramente strategica", ha accusato Benedetta, sottolineando come Matteo non fosse il bersaglio naturale.

Le accuse reciproche tra Benedetta e Francesca

Nel confronto, i toni si sono accesi velocemente. Francesca Carrara ha chiesto a Benedetta perché, se aveva tutte queste critiche nei suoi confronti, non l’avesse nominata direttamente. "Ti nomino la settimana prossima!", ha risposto con tono provocatorio Benedetta, giustificando la mancata nomination attuale con il rapporto positivo che ha con Simone.

Secondo Benedetta, proprio Simone le avrebbe confidato di voler nominare Grazia, ma di aver cambiato idea solo per compiacere la madre. A quel punto Francesca è esplosa: "Voi parlate dietro le spalle. Sai quando sei venuta a dirmi le cose? Ieri. Perché non me l'hai detto tre settimane fa? Chi è la falsa allora?".