Nuovo capitolo nel triangolo che sta animando il Grande Fratello 2025: Valentina, compagna di Domenico D’Alterio, ha lanciato un attacco durissimo via TikTok contro Benedetta Stocchi, rea – a suo dire – di essere troppo vicina al suo fidanzato all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Valentina non lasciano spazio a interpretazioni e hanno immediatamente infiammato il dibattito sui social.

Valentina contro Benedetta: “Vergognati, ti aspetto alla porta rossa”

In alcune storie su TikTok, Valentina si è sfogata pubblicamente: “Comunque volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per sé stessa, vergognati. Sono stata zitta, buona e stupida fino ad oggi, mia cara Benedetta. Vuoi la guerra? E guerra avrai. Ricordati che gli uomini con una figlia e una compagna non si toccano. Dio vede e provvede”.

Il post, subito diventato virale, si chiude con un’esortazione ai follower: “Fatemi fuori questo essere inutile che l’aspetto alla porta rossa”.

Una frase che fa riferimento alla nomination settimanale, in cui Benedetta Stocchi è in sfida al televoto con Matteo e Rasha. L’intento di Valentina è chiaro: vuole l’eliminazione di Benedetta per affrontarla faccia a faccia fuori dalla Casa.

Le accuse: “Comportamenti inaccettabili con Domenico”

Non è la prima volta che Valentina manifesta disagio per la complicità tra Domenico e Benedetta. Durante un confronto in puntata, ha dichiarato apertamente: “A me sembra di stare a Temptation Island. Non mi stai dimostrando rispetto. Sono qui perché sto male. Ho chiuso gli occhi su tante cose, ma continuare a essere ferita è inaccettabile”.