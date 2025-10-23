La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata tra le mura del Grande Fratello, è giunta al capolinea ormai da diverso tempo. Dopo mesi di alti e bassi, discussioni e riavvicinamenti, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di mettere un punto definitivo a quella che lei stessa ha definito una storia tossica e manipolatoria.

Durante la finale del reality, Shaila è rientrata nella Casa per affrontare Lorenzo, dichiarando davanti alle telecamere: “Io ce l’ho con me stessa, non mi capacito di come ti abbia potuto permettere di trattarmi in modo brutale e aggressivo. Hai giocato con me. Ho vissuto un amore tossico, mi hai usata e manipolata. Sono venuta qui per chiudere”.

Il silenzio di Shaila Gatta e il “veto” su Lorenzo Spolverato

Dopo la fine del programma, Shaila Gatta ha scelto il silenzio stampa sul suo ex compagno. In un’intervista rilasciata il 27 settembre ad Armando Sanchez per Novella 2000, la ballerina ha chiesto espressamente di non ricevere domande su Lorenzo Spolverato.

Lo stesso giornalista ha rivelato: “Prima di iniziare l’intervista, Shaila mi ha detto: mi raccomando, non voglio dire nemmeno il nome di quella persona. E così abbiamo fatto. È stata una sua scelta precisa”.

Le frecciatine social di Lorenzo Spolverato

Diversa la reazione di Lorenzo Spolverato, che negli ultimi mesi ha pubblicato diverse frecciatine sui social, interpretate dai fan come riferimenti diretti a Shaila Gatta.

A luglio, il modello milanese aveva scritto su Instagram: “Narcisista ed egoriferito, detto da chi sceglie il partner in base ai follower. A ognuno il suo specchio”. Più di recente, su TikTok, Spolverato ha condiviso un video con una didascalia dal tono ironico: “Quando ti chiedono come hai fatto a stare con una così? Ma tu sei riuscito anche a farti lasciare e stare male”. Pur senza fare nomi, molti spettatori del Grande Fratello hanno interpretato i messaggi come chiari riferimenti alla sua ex compagna.

Lorenzo si dichiara single: “I social raccontano solo una parte della verità”

In risposta alle domande dei suoi follower, Lorenzo Spolverato ha assicurato di essere attualmente single: “I social possono dire ciò che vogliono, ma la realtà è che io non sto frequentando nessuno”.