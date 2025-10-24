Negli ultimi giorni, tra i concorrenti più discussi del Grande Fratello, Francesco Rana ha attirato l’attenzione dei fan parlando della sua relazione finita con Sabrina. La loro storia, iniziata con un trasferimento dalla Puglia a Trieste per motivi di lavoro, si è conclusa tra incomprensioni e accuse reciproche, facendo discutere sia dentro che fuori la Casa.

La versione di Francesco Rana

Secondo quanto raccontato da Francesco ai compagni di reality, la convivenza con Sabrina non sarebbe stata semplice. Dopo qualche tempo, si sarebbe reso conto di non sopportarla più e ha deciso di chiudere la relazione. In un momento forse ironico, ha persino spiegato che uno dei motivi della rottura sarebbe stata una parmigiana di melanzane cotte al forno.

Queste parole hanno scatenato la risposta di Sabrina, che non ha lasciato passare le accuse e ha voluto difendere la propria versione dei fatti.

La risposta di Sabrina

Sabrina ha raccontato quanto fosse stata impegnata nella relazione, sottolineando i sacrifici fatti: lasciare casa a 20 anni per seguire Francesco a 900 km di distanza, lavorare più ore di lui, gestire le faccende domestiche e allo stesso tempo guadagnare più di lui.

Ha inoltre accusato Francesco Rana di essere patriarcale e maschilista, e ha insinuato che il suo lavoro al Comune di Gavinana sarebbe stato ottenuto grazie a regali come cestini della salumeria. Con un tono deciso, ha ribadito che in realtà Francesco è stato lasciato, smontando così la sua versione dei fatti.