Negli ultimi mesi si è molto parlato della lite tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini, culminata addirittura in una denuncia da parte della conduttrice. Ma non è stata l’unica donna dello spettacolo ad aver avuto screzi con il direttore di Chi. Anche Pamela Prati, in occasione del trentennale dello storico settimanale, ha raccontato un episodio inedito che l’ha vista protagonista di una forte discussione con Signorini, poi però risoltasi con un chiarimento.

"La famiglia non si tocca"

Durante un’intervista celebrativa per i 30 anni della rivista Chi, Pamela Prati ha ricordato con affetto il suo rapporto con il settimanale, ma ha anche svelato un retroscena doloroso: “Devo raccontare una cosa inedita. Ci sono anche state delle arrabbiature. Una volta un servizio tocca la mia famiglia e io resto malissimo. Vanno nel mio paese di origine e fanno parlare gente che neanche mi conosce e giudica me, che comunque sono un personaggio pubblico, ma poi parlano anche – e a sproposito – di mio padre. Ci rimango male, malissimo. Perché la famiglia non si tocca. Non si può parlare senza sapere, non si può giudicare senza conoscere”.

Parole forti, che testimoniano il disagio provato da Pamela Prati, ma anche la sua capacità di perdonare, come dimostra il seguito del racconto: “Mi arrabbio tanto, lo dico chiaro. Alfonso capisce e mi chiede scusa, io apprezzo. E lì vedo la sua grandezza: che non sta nel non sbagliare – nessuno può farlo, neppure io (scusate, ma mi andava una battuta) – la grandezza sta nel saper riconoscere l’errore”.

Un gesto che ha permesso ai due di ristabilire un rapporto sereno e, come ricorda lei stessa, anche ironico: “Con ‘Chi’ rido anche. Soprattutto, direi. Quante volte faccio arrabbiare i paparazzi, quante volte giochiamo a rincorrerci. Io scappo, loro mi trovano, mi nascondo e poi rido”.

GF Vip 2016: la lite in diretta

Non era però la prima volta che Pamela Prati e Alfonso Signorini si trovavano ai ferri corti. I fan del trash televisivo ricorderanno bene lo scontro avvenuto durante la prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016, che ha fatto la storia del reality.

All’epoca, Signorini, in veste di opinionista, non aveva risparmiato critiche alla showgirl dopo la sua squalifica: “Sono onesto e nella casa non ho visto la donna che conosco da tanto tempo. Hai spaccato il microfono, hai detto ‘portatemi le valigie e chiamatemi un taxi’. Non è bello dire queste cose. Ma chi sei? Le valigie te le porti da sola!”.

La risposta di Pamela Prati è rimasta negli annali: “Questo è Signorini che fa così, non io! Io ho sempre fatto anche le pulizie nella casa del GF Vip. Questa non te la passo. Le valigie me le porto io, le ho prese io. Me ne devo stare zitta? Stai zitto tu! Alfonso sai qual è il tuo ruolo? L’opinionista che dice solo tante cavolate”.