Un incontro tanto atteso quanto simbolico quello avvenuto nei giorni scorsi davanti a una nota scuola bilingue di Milano. Fedez e Giovanni Tronchetti Provera, rispettivamente ex marito attuale compagno di Chiara Ferragni, si sono finalmente trovati faccia a faccia. Un momento che segna un possibile punto di svolta nei rapporti tra gli ex Ferragnez. La scena davanti alla scuola

L’occasione è stata l’uscita da scuola dei rispettivi figli. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, all’incontro erano presenti anche Chiara Ferragni e Nicole Moellhausen, ex moglie di Giovanni. Un incontro “allargato”, che ha attirato l’attenzione dei fotografi presenti.

La vera notizia? Fedez e Giovanni si sono stretti la mano, e si sono fermati a scambiare qualche parola, lasciando intendere un clima molto più disteso rispetto alle occasioni precedenti. Alla recita di Natale del 2024, infatti, i quattro si erano completamente ignorati, nonostante la familiarità data dalla frequenza della stessa scuola da parte dei figli.

Un segnale di maturità (e di pace)

Questa volta, invece, qualcosa è cambiato. La stretta di mano tra Fedez e Tronchetti Provera non è passata inosservata. Secondo gli osservatori più attenti, si tratterebbe di un gesto simbolico: Giovanni avrebbe voluto ribadire con serenità il proprio ruolo accanto a Chiara, facendolo in modo pubblico, e soprattutto rispettoso nei confronti dell’ex marito della Ferragni.

E la presenza di Nicole, che non ha mostrato tensione, aggiunge un ulteriore livello di distensione alla scena.

Fedez ha voltato pagina

Anche per Fedez le cose sembrano essersi stabilizzate. Il rapper milanese ha ufficializzato la sua relazione con Giulia Honegger, una giovane imprenditrice che, secondo indiscrezioni, sarebbe già molto inserita nella sua cerchia personale.

L’ascia di guerra è sepolta?

Dopo mesi turbolenti segnati da separazioni, indiscrezioni e silenzi pubblici, Chiara Ferragni e Fedez sembrano ora pronti a ritrovare un equilibrio. La stretta di mano con Giovanni Tronchetti Provera è forse il primo vero segnale che i due ex sono disposti a lasciarsi alle spalle le tensioni, almeno per il bene dei figli.

Una vittoria silenziosa, ma significativa, anche per Chiara, che avrebbe così ottenuto una convivenza civile tra passato e presente, famiglia e nuova vita.