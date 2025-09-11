Nel mondo della televisione italiana, non è raro che i protagonisti di un programma vengano poi coinvolti in altre trasmissioni di successo. È il caso di Ernesto Russo, ex volto noto di Uomini e Donne, che di recente ha svelato di essere stato contattato per entrare nella casa del Grande Fratello.

La rivelazione dell’ex cavaliere

Nel corso di un’intervista rilasciata al portale Più Donna, Ernesto Russo – noto al pubblico per la sua partecipazione al trono over di Uomini e Donne, in particolare per i suoi rapporti con Ida Platano e Barbara De Santi – ha raccontato di aver ricevuto una proposta per il reality show di Canale 5.

Tuttavia, Russo ha spiegato di aver dovuto rifiutare per motivi di salute. Dopo la recente scoperta di essere affetto da diabete, l’ex Cavaliere ha deciso di non accettare l’invito, nonostante l’interesse mostrato dagli autori del programma.

“Inaspettatamente ho ricevuto una proposta per il Grande Fratello, erano interessati al mio personaggio però ho rinunciato. Gli ho detto che mi sto curando e non mi sembra il caso di farmi iniezioni di insulina in mondo visione”, ha dichiarato Russo.

Un sogno sfiorato

Nonostante la rinuncia, Ernesto Russo ha ammesso che gli sarebbe piaciuto partecipare, anche per motivi affettivi e nostalgici. Il pensiero è andato al primo storico concorrente del Grande Fratello, Pietro Taricone, ricordato con grande affetto da tutti gli appassionati del reality.

“Mi dispiace aver rinunciato, perché mi sarebbe piaciuto calpestare lo stesso suolo dove Pietro Taricone ha costruito la capanna. Non me ne voglia Cristina Plevani, anzi la stimo e la saluto con affetto”.

Un’occasione mancata... per ora

Infine, l’ex volto di Uomini e Donne ha aggiunto un dettaglio curioso: se fosse entrato nella casa, sarebbe stato tentato... di evadere: “Sicuramente sarei evaso dalla casa, questa è una delle cose che forse mi avrebbe eccitato di più”.