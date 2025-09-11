Dal 29 settembre su Canale 5 riparte il Grande Fratello, e a condurlo sarà Simona Ventura, che torna al timone di un reality show dopo l’esperienza come opinionista unica a L’Isola dei Famosi. La notizia è stata ufficializzata con la sua presenza in copertina nell’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni, dove ha svelato le prime novità sull’edizione in arrivo.

“Sarà un Grande Fratello vecchio stile”

Nell’intervista, SuperSimo ha dichiarato che l’obiettivo di questa nuova edizione è tornare alle origini del programma. I concorrenti saranno infatti esclusivamente persone comuni, senza alcun personaggio famoso.

“I casting si sono concentrati sulle storie di vita dei partecipanti”, ha spiegato la Ventura, aggiungendo che i concorrenti saranno più di 15.

Per rendere il reality più autentico:

niente ripescaggi né ingressi in corsa,

durata ridotta a 100 giorni, così da rendere la narrazione più intensa e compatta.

Come Simona ha ottenuto la conduzione

La Ventura ha raccontato un curioso retroscena: “Dopo aver fatto l’opinionista a L’Isola, Mediaset mi ha chiamato per un provino… per La Fattoria. Ma non era per La Fattoria. Il provino è andato bene e, con mia grande sorpresa, mi hanno proposto il Grande Fratello. È stata una gioia immensa”.

Un percorso che per lei rappresenta una grande soddisfazione professionale, in un clima di lavoro che definisce “molto coeso”.

Dinamiche senza forzature

Sul fronte delle interazioni tra i concorrenti, la conduttrice è stata chiara: “Devono innescarsi naturalmente. Non voglio, e non bisogna, indurre niente. La convivenza farà il suo corso”.

Opinionisti in fase di scelta

Grande curiosità ruota intorno agli opinionisti. Simona Ventura ha confermato che alcuni nomi sono ancora in valutazione. Secondo le indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza, però, la prima opinionista sarà Alessandra Viero, volto noto del giornalismo Mediaset.

Chi è Alessandra Viero

Nata il 16 aprile 1981 a Sandrigo (Vicenza).

a (Vicenza). Laureata in Giurisprudenza a Trento con il massimo dei voti.

a Trento con il massimo dei voti. Giornalista professionista dal 2006.

Carriera

Esordi in testate locali come Corriere del Veneto e Rete Veneta .

. Inviata e lettrice di agenzia al TG4 .

. Conduttrice su TGcom24 .

. Volto di programmi di approfondimento e cronaca: Quarto Grado (con Gianluigi Nuzzi), Segreti e Delitti, Il Terzo Indizio, Pomeriggio Cinque News.

Vita privata