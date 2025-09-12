L’attesissima ventesima edizione di Ballando con le Stelle non è ancora iniziata ufficialmente – il debutto è previsto per sabato 27 settembre – ma i primi allenamenti stanno già mettendo a dura prova il fisico dei concorrenti.

Tra i nomi più attesi, c’è sicuramente Barbara d’Urso, che ha subito confessato con ironia: “Sapete qual è il mio problema? È che tutti voi pensate che io sappia ballare, ma in realtà io non so ballare. Io so fare quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte”.

La conduttrice è stata messa al tappeto dal maestro Pasquale La Rocca, tanto da dover ricorrere a Muscoril e Voltaren, entrambi somministrati per via intramuscolare.

Dolori e fastidi anche per gli altri concorrenti

Non è sola: anche Nancy Brilli e Marcella Bella hanno lamentato dolori muscolari a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle prove.

Paolo Belli, storico volto del programma, ha confessato di avere un “grosso problema al ginocchio destro”, mentre Andrea Delogu cammina zoppicando a causa di una storta.

Vesciche per Martina Colombari

Le eleganti scarpette da ballo si sono rivelate un incubo per Martina Colombari, a cui sono comparse numerose vesciche ai piedi, rendendo gli allenamenti ancora più difficili.

Magnini e Fognini tra cerotti e farmaci

Neanche i “belli” dell’edizione sono stati risparmiati: Filippo Magnini e Fabio Fognini sono già alle prese con acciacchi e malanni di stagione.

Il nuotatore ha ironizzato sulla situazione: “Quando pensi di confrontarti con coreografie, passi e quant’altro, invece ci stiamo confrontando su cerotti, medicinali e cose così. Capito come siamo messi?” Ha poi scherzato: “Ancora dobbiamo cominciare ma già si fa la squadra Team Ospedale”.

Nel video condiviso, compare anche Miss Italia e Fabio Fognini, visibilmente provato, mostra una vera e propria “farmacia da campo”:

Efferalgan per la febbre

per la febbre Borocillina per il mal di gola

per il mal di gola Vicks Vaporub per il naso tappato

Foto di rito… con cerotti e sorrisi

Nonostante tutto, ieri pomeriggio l’intero cast si è radunato nello studio di Ballando con le Stelle per le classiche foto di rito per la stampa.

Tutti insieme, tra acciacchi, infortuni e vesciche, ma sempre sorridenti e impeccabili davanti ai flash.