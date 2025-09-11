Una clamorosa indiscrezione sta facendo discutere gli addetti ai lavori e i fan della televisione generalista: la Rai sarebbe in trattative per acquistare uno dei programmi storici di Mediaset, ovvero “Ok, il prezzo è giusto”. Un colpo di scena che, se confermato, rappresenterebbe un cambiamento importante nel panorama televisivo italiano.

Il successo di un classico intramontabile

“Ok, il prezzo è giusto” è uno dei game show più amati di sempre. Lanciato nel 1983 su Canale 5, ha intrattenuto milioni di telespettatori fino al 2001, diventando uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

Alla conduzione si sono alternate figure iconiche dello spettacolo, tra cui:

Iva Zanicchi , tra le conduttrici più ricordate;

, tra le conduttrici più ricordate; Maria Teresa Ruta, che ha saputo dare al programma uno stile inconfondibile.

Il meccanismo del gioco era semplice ma coinvolgente: ai concorrenti venivano mostrati una serie di prodotti, e lo scopo era indovinare il prezzo esatto. Chi si avvicinava di più senza superarlo, vinceva l’oggetto e accedeva ai giochi successivi.

La Rai pronta a rilanciare il format

Secondo quanto riportato da Dagospia, la Rai starebbe valutando l’acquisto del format, prodotto da Fremantle. Se l’operazione andasse in porto, per la prima volta “Ok, il prezzo è giusto” andrebbe in onda fuori dal perimetro Mediaset.

Le prime indiscrezioni parlano di una messa in onda prevista per la primavera o l’estate del 2026, nella fascia dell’Access Prime Time. Una collocazione strategica, ideale per attrarre una vasta platea di telespettatori.

Un colpo grosso per la Rai?

Se la trattativa dovesse andare a buon fine, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per la Rai, che si assicurerebbe uno dei brand più riconoscibili della TV commerciale italiana, sottraendolo alla concorrenza.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci si fanno sempre più insistenti. Riuscirà Viale Mazzini a portare a casa il deal? Per ora, non resta che attendere.